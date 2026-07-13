Kustić: Dalić mi je rekao kako je Bilić najbolji izbor, dobiva uređenu reprezentaciju

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Hrvatska je dobila novog/starog izbornika

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje se osvrnuo na dolazak Slavena Bilića na mjesto izbornika.

“Slaven Bilić bio je prvi izbor. Kad smo sjeli za stol i razgovarali, rekao je sve svoje ideje i razmišljanja o reprezentaciji. Ja osobno više nisam dvojio, a isto su mislili i članovi Izvršnog odbora i stručne komisije. On je bio jedini prijedlog”, rekao je Kustić.

I Zlatko Dalić je podržao Bilića…

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“Moj stav je uvijek bio da je Zlatko prvi izbor dok god želi biti izbornik. To sam rekao i njemu. Kada je odlučio otići, pitao sam ga koga vidi kao najbolje rješenje i sam mi je rekao da misli kako je Slaven Bilić najbolji izbor.”

Posebno emotivno govorio je o rastanku sa Zlatkom Dalićem, s kojim ga veže i privatno prijateljstvo.

“Nije bilo lako. Bilo je puno emocija, mogu reći i suza. Nakon svih rezultata koje je ostvario treba poštovati njegovu odluku. Od srca mu zahvaljujem na svemu što je napravio za hrvatsku reprezentaciju i hrvatski nogomet.”

14 godina je prošlo otkako je Bilić po prvi put napustio klupu Vatrenih.

“Sigurno će neke stvari raditi drukčije nego tada. Dobiva uređenu reprezentaciju i skupinu mladih igrača. Vjerujem da će nastaviti držati reprezentaciju na razini na kojoj je bila posljednjih godina, ali i donijeti nešto novo.”