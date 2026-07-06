Kramarić otkrio hoće li još igrati za Hrvatsku i poručio: ‘Idem na operaciju’

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Stefan Koops / EYE4IMAGES/DeFodi Images via Guliver

Hrvatski nogometni reprezentativac i napadač Hoffenheima, Andrej Kramarić na Svjetskom prvenstvu se nije previše naigrao.

Kramarić je u četiri utakmice SP-a ukupno dobio manje od sat vremena na terenu. Sada nakon turnira odlučio je potpunosti riješiti tegobe koje ga muče, a to su problemi sa trbušnim zidom.

“Da, baš se vozim iz Slovenije, dogovorili smo operaciju za utorak”, javio se Kramarić Tportalu pa dao svoje razmišljanje o reprezentaciji.

“Sve kao i do sada. Dokle god budem igrao na najvišem nivou, u Hoffenheimu i dokle god budu me trebali, igrat ću za Vatrene. Jasno, žao mi je što je sada ispalo tako, ali za Hrvatsku nema straha.”