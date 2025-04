Kovačić otkrio koga vidi kao Modrićevog nasljednika: ‘On će biti taj’

Podijeli :

Guliver Images

Mateo Kovačić dao je intervju za službene stranice Manchester Cityja.

Kovačić je u intervjuu nahvalio suigrača iz kluba i reprezentacije, Joška Gvardiola.

“Joško je poseban. Ne želim ga previše hvaliti, ali njegove kvalitete su nevjerojatne. U Hrvatskoj smo uvijek imali vrhunske veznjake i stopere, ali on je tip igrača koji može sve.

Ponekad ne znaš gdje bi ga stavio jer je toliko dobar u igri prema naprijed, a opet briljira u obrani. Desna noga, lijeva noga, sve mu ide. Činjenica da je Hrvat dodatno nas veseli jer je riječ o igraču koji može dominirati godinama. Ako ostane fokusiran i nastavi razmišljati kao sada, bit će jako dugo u vrhu”, rekao je Kovačić.

Luka Modrić ove godine navršit će 40 godina i sve je jasnije da će se tražiti nasljednik njega u ulozi kapetana Hrvatske. Kovačić vidi upravo Gvardiola u toj ulozi.

“Luka je kapetan, a ima još nekoliko starijih koji mogu preuzeti tu ulogu, ali za nekoliko godina Joško će biti taj.”

Komentirao je i Gvardiolov dolazak u City.

“Nije lako doći u momčad koja je upravo osvojila sve. Imao je samo 21 godinu kad je došao, teško je uklopiti se među igrače pune samopouzdanja, a ti moraš pokazati što znaš. Bio je nevjerojatan, a i kad su došli teži trenuci, odlično ih je podnio s obzirom na svoje godine.”

Pohvalio je i Phila Fodena.

“Vrhunski igrač, s njim najviše uživam igrati. Sjajno surađujemo, a u tim međuprostorima nisam vidio boljeg igrača u karijeri. Igrao sam s puno sjajnih nogometaša i to je najteža pozicija. Nije jednostavno kretati se između linija, znati kad primiti loptu i okrenuti se u pravom smjeru.

I ja sam igrao na toj poziciji, ne volim je jer moraš čekati pravi trenutak za pravi pokret, a on to radi nevjerojatno. Poseban je talent i to svakim danom potvrđuje”, rekao je Kovačić.