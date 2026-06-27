Kovačić: Još uvijek nismo ondje gdje trebamo biti, ali dižemo se iz utakmice u utakmicu

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AP Photo/Petr Josek via Guliver

Kovačić smatra kako je Hrvatska na dobrom putu.

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Philadelphiji s 2-1 (1-0) u posljednjem, trećem kolu skupine L Svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta.

Istovremeno je Engleska pobijedila Panamu s 2-0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa sedam bodova. Hrvatska je skupila šest, dok dalje ide i Gana s četiri boda i s trećeg mjesta.

Odličnim dalekometnim udarcem Hrvatska je povela u 31. minuti golom Petra Sučića. Gana je izjednačila pogotkom Derrick Luckassena u 73. minuti, dok je odluka pala u 83. minuti kada je Nikola Vlašić glavom pogodio za 2-1.

Nakon utakmice, izjavu za medije dao je Mateo Kovačić:

“Teška utakmica. Zabili smo prvi gol što smo htjeli pa primimo iz prekida pa se sve malo zakomplicira. Na kraju smo zabili drugi gol i slavili. Dobra pobjeda iako još nismo ondje gdje trebamo biti. Dižemo se iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.”

Veznjak Vatrenih smatra kako je Hrvatska zaslužila tri boda:

“Znali smo da trebamo biti čvrsti iza i naprijed konkretniji. Na kraju smo zabili gol iz kornera i mislim da je pobjeda zaslužena. Sve je sada ljepše i lakše se diše. Bilo je najbitnije proći grupu, koja nije bila laka, možda i jedna od težih. Manje više uvijek imamo teške grupe. Prošli smo i idemo dalje.”

U šesnaestini finala Hrvatska će igrati protiv drugoplasirane reprezentacije skupine K. Najvjerojatniji suparnici su Kolumbija ili Portugal, a male šanse za to drugo mjesto ima još i DR Kongo. Hrvatska se vraća u Toronto te će taj dvoboj igrati 2. srpnja u kanadskom gradu.