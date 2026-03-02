Kovačević kratko i jasno utišao sve i otkrio za koju reprezentaciju želi igrati

Podijeli :

xGonzalesxPhoto/BalazsxPopalx via Guliver

Nakon odlične polusezone u Celju, Franko Kovačević je nastavio sjajno i u Ferencvarošu gdje je u prvih šest nastupa postigao četiri gola.

U 24. kolu mađarske NB I lige Ferencvaroš Franka Kovačevića ugostio je posljednju momčad lige Kazincbarciku. Očekivala se lagana pobjeda, ali gosti su do 87. minute vodili s 1:0.

Ukazao se tada hrvatski napadač koji je prvo promašio iz prve pogoditi s bijele točke, ali dočekao je odbijenu loptu i zabio za 1:1. Do kraja susreta zabio je i njegov suigrač Jonathan Levi. Šveđanin je tako donio Ferencvarošu važnu pobjedu od 2:1.

Napadač je nedavno otkrio da ima mađarske korijene, a nakon sjajnih partija privukao je pažnju i mađarske reprezentacije. Mađarski je savez očito shvatio signal da krene po njega što je potvrdio izbornik Marco Rossi.

“Da, upoznat sam s time da može igrati za Mađarsku”, rekao je i dodao:

“Pratim ga kao i sve druge igrače koji imaju mogućnost nastupa za Mađarsku. Nogometni savez radi na njegovom dovođenju. Nemamo apsolutno ništa za izgubiti ako pokušamo. Ništa ne prepuštamo slučaju, razmatramo koliko je moguće da se to ostvari.”

No, sve te navode jednim je Instagram storyjem utišao sam Franko. Podijelio je objavu Hrvatskog nogometnog saveza u kojoj su objavili da je zabio gol, a uz to je dodao tek dva emotikona – onaj gorućeg srca i hrvatske zastave i time još jednom potvrdio za koju reprezentaciju on želi igrati.