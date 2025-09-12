Kovačević: Dalić se raspitivao o igračima, Boban i ja smo razgovarali s njim

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Dinamo u nedjelju od 19:15 dočekuje Goricu u nastavku sezone hrvatskog prvenstva, a pred medije je stao trener Mario Kovačević.

Osim najave utakmice, novinari su ga podsjetili i da je najavio da će igrači Dinama uskoro biti pozvani u reprezentaciju.

“Vjerujem da ako nastavimo ovako igrati da ćemo imati reprezentativaca, tu je Beljo, Stojković, svi su naši igrači po meni u krugu reprezentacije. Tu su i Nevistić i Mišić, zašto ne. Razgovarao sam s izbornikom Dalićem, ali ne o tome. Želim da svojom igrom izbore mjesto. Izbornik je bio tu, razgovarao je i s predsjednikom Bobanom, ali ne mogu reći o kojim se igračima raspitivao, neke bih stvari ostavio po strani”, zaključio je Mario Kovačević.