Kompany prvoj momčadi Bayerna pridružio 15-godišnjaka koji može igrati za Hrvatsku

xZoonar.com/AxelxKammererx via Guliver

Uoči utakmice Bayerna i Werder Bremena u petom kolu Bundeslige, trener Bavaraca prvoj je momčadi priključio dosad nepoznato lice.

Dva dana zaredom Vincent Kompany pružio je priliku 15-godišnjem Filipu Paviću da trenira s profesionalcima, piše Bild.

15-year old centre-back Filip Pavić (born 2010) has been training with the first team for the past couple of days. Pavić plays for the U17s and is the captain of the German U16 national team. He was given the chance by Vincent Kompany to train with the first team due to Kim… pic.twitter.com/ViEeXRbxu7 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 25, 2025

Pavić je rođen i odrastao u Njemačkoj, a roditelji su mu Hrvati te ima pravo nastupa za našu reprezentaciju. Igra na poziciji središnjeg braniča u U-17 momčadi i kapetan je njemačke U-16 reprezentacije za koju je upisao dva nastupa.

Sjajnim je igrama u mlađim kategorijama privukao pažnju stručnog stožera, a sada je dobio priliku pokazati svoje vještine i glavnom treneru koji ga je priključio radi neizvjesnosti oko nastupa Min-jaea Kima.