Kiks Njemačke uvelike pomogao Hrvatskoj, evo o čemu se radi

Hrvatska večeras od 20:45 gostuje kod Farskih Otoka u kvalifikacijama za SP 2026., a uoči utakmice stigla je sjajna vijest iz Bratislave.
Slovačka je svladala Njemačku 2:0, čime su Nijemci ispali iz Top 10 FIFA ljestvice, a Hrvatska je skočila na deveto mjesto. Ta pozicija donosi status nositelja u ždrijebu za SP, uz tri domaćina: SAD, Meksiko i Kanadu.
To znači da bi Hrvatska izbjegla najveće reprezentacije poput Argentine, Francuske, Brazila, Engleske i Španjolske. Ipak, morat će braniti deveto mjesto jer joj blizu prijete Italija (1703) i Njemačka (1699), dok Hrvatska ima 1708 bodova.
Vatreni su kvalifikacije otvorili uvjerljivim pobjedama nad Gibraltarom (7:0) i Češkom (5:1), a veliki su favoriti i protiv Farskih Otoka te Crne Gore, koju dočekuju u ponedjeljak u Zagrebu. Samo prvaci skupina idu izravno na SP, dok drugoplasirane čekaju dodatne kvalifikacije.
🚨 Defeat in 🇸🇰 Slovakia may cost 🇩🇪 Germany a place in Pot 1 at the 🌐 World Cup!
1⃣ 🇦🇷 1890
2⃣ 🇪🇸 1870 (➕2.4)
3⃣ 🇫🇷 1862
4⃣ 🏴 1820
5⃣ 🇧🇷 1771
6⃣ 🇵🇹 1771
7⃣ 🇳🇱 1752 (➖5.7)
8⃣ 🇧🇪 1737 (➕0.7)
9⃣ 🇭🇷 1708 📈
—
1⃣0⃣ 🇮🇹 1703 📈
1⃣1⃣ 🇩🇪 1699 📉 (➖18.1)
🇭🇷 Croatia is now in…
— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 4, 2025
