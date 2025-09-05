Kiks Njemačke uvelike pomogao Hrvatskoj, evo o čemu se radi

Slovačka je svladala Njemačku 2:0, čime su Nijemci ispali iz Top 10 FIFA ljestvice, a Hrvatska je skočila na deveto mjesto. Ta pozicija donosi status nositelja u ždrijebu za SP, uz tri domaćina: SAD, Meksiko i Kanadu.

To znači da bi Hrvatska izbjegla najveće reprezentacije poput Argentine, Francuske, Brazila, Engleske i Španjolske. Ipak, morat će braniti deveto mjesto jer joj blizu prijete Italija (1703) i Njemačka (1699), dok Hrvatska ima 1708 bodova.

Vatreni su kvalifikacije otvorili uvjerljivim pobjedama nad Gibraltarom (7:0) i Češkom (5:1), a veliki su favoriti i protiv Farskih Otoka te Crne Gore, koju dočekuju u ponedjeljak u Zagrebu. Samo prvaci skupina idu izravno na SP, dok drugoplasirane čekaju dodatne kvalifikacije.