Bivši trener golmana Vatrenih za SK: Ako Dalić želi otići, nemam dvojbu o nasljedniku

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Ivan Katalinić, bivši nogometni trener koji je bio u stožeru Ćire Blaževića na Svjetskom prvenstvu 1998, analizirao je za Sport Klub nastup Hrvatske s naglaskom na poraz od Portugala na Svjetskom prvenstvu, a dotakao se i mogućeg odlaska Zlatka Dalića s klupe Vatrenih

Nakon ispadanja u šesnaestini finala od Portugala, ne prestaju analize hrvatske igre i spornih sudačkih odluka. Katalinić je jasno detektirao zašto reprezentacija nije prošla dalje, istaknuvši velike probleme s prekidima, a posebna tema bio je i mogući odlazak s klupe Zlatka Dalića i njegov nasljednik.

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Komentirajući nedavni dvoboj s Portugalom, Katalinić naglašava da je osnovni cilj ostvaren samim prolaskom skupine.

Kako ste vidjeli ove četiri utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, s naglaskom na Portugal i šokantni poraz?

“Kao prvo, kad smo već otišli na Svjetsko prvenstvo, cilj je bio proći skupinu, što smo i napravili. A kad prođete skupinu i imate rezultat i igru za prolazak u osminu finala, onda ne trebamo puno pričati o igri jer se ljepota igre i slično brzo zaborave, a pamti se samo rezultat.”

Ukratko, izgubili smo od Portugala u toj utakmici na ispadanje, od reprezentacije koju nikad nismo pobijedili u službenoj utakmici i protiv koje imamo negativan omjer. Vidjelo se da su igrači željeli svim srcem preokrenuti utakmicu, ali usprkos tome što smo odigrali najbolje drugo poluvrijeme na cijelom Svjetskom prvenstvu i što smo zaslužili više, na kraju je Portugal imao više sreće. Vidjeli ste i kako je taj isti Portugal namučio Španjolsku u osmini finala.”

Danima se pričalo o poništenom Gvardiolovu pogotku za 2:2 u posljednjim sekundama zbog dodira lopte kosom, što je potvrdio čip. Kako ste vi to vidjeli?

“Hrvatska je svojom hrabrom igrom zaslužila najmanje produžetak, međutim, netko je morao pobijediti. Stvarno smo odigrali jako dobro drugo poluvrijeme, ali sada, kad je prošlo nekoliko dana, rekao bih nešto drugo.

Meni nije jasno kako se može dogoditi da Nikola Vlašić čuva njihovog najboljeg igrača. Kako se može dogoditi da baš on napravi prekršaj nad njim za jedanaesterac? E, o tome nitko ne priča i tome se pridaje premalo pažnje. Ja se pitam kako je Vlašić uopće došao u tu situaciju i za koga je zapravo bio zadužen u fazi obrane”, rekao je i nastavio:

“No, da se vratim na našu igru. Mi smo tijekom cijelog Svjetskog prvenstva bili jako loše postavljeni kod prekida i upravo zbog tih prekida nismo prošli dalje u osminu finala. No, greške se događaju na to sve utječe umor. Naime, treba ponoviti da su igrači došli umorni. Drugo, promjena vremenske zone od pet ili šest sati nekome smeta, nekome ne. Tu su bile i velike vrućine, sve je to ostavilo traga. Zatim su putovanja iz kampa bila izuzetno teška jer su se vozili i po dva sata, tako da je sve to utjecalo i na način igre.”

Utjeha su nam reprezentacije poput Njemačke i Nizozemske, koje su također ispale u šesnaestini finala, a blizu toga bile su Belgija i Engleska?

“Toga ima na svakom turniru da favoriti rano ispadaju. Evo, pogledajte kako je Norveška izbacila Brazil, koji je po meni igrao puno bolje. Međutim, Norveška je igrala otvoreno i posrećilo joj se. Za razliku od mnogih, nisu se povukli i stali otraga, kako su napravile neke druge reprezentacije, nego su nakon Haalandova pogotka za 1:0 krenuli zabiti još jedan gol. Brzo su povisili na 2:0 i, kako god okrenete, Brazil je vrlo brzo otišao kući. No, na ovom turniru ima svakakvih priča, a najbolje priče pišu oni koji su prošli dalje. Mi u Hrvatskoj možemo plakati za ovim ili onim, ali činjenica je da smo ispali.”

Je li po vama izbornik Zlatko Dalić poveo najbolju moguću momčad na Svjetsko prvenstvo? Bilo je dosta napisa o igračima Dinama, poput prvog strijelca HNL-a Diona Drene Belje koji je u životnoj formi ili recimo veznjaka Luke Stojkovića, koji se nisu našli među putnicima.

“Dalić će na to pitanje dati odgovor, pogotovo ako zaista ode s klupe Hrvatske, kao što se piše. No, ako ipak ostane, znači da je želio upravo one igrače koji su dosad igrali i kojima je bio zahvalan jer su ipak napravili rezultat. Mislim da to treba poštivati. Kad osvojite broncu i srebro na dva posljednja Svjetska prvenstva, a sada svi očekujemo da budemo prvaci, onda smo malo megalomani. Nakon takvih rezultata svi mislimo da možemo biti prvaci svijeta i ponašamo se kao da drugi ne igraju”, govori Katalinić i poručuje:

“Treba biti realan. Na dva prošla Svjetska prvenstva napravili smo pravo čudo kad vidimo kolika smo država i koliko se kod nas ulaže u sport, a da ne govorim o jako lošoj infrastrukturi. No, talenta još uvijek ima i bit će ga i dalje. Uostalom, ovo prvenstvo pokazalo je da imamo mlade talente koji su budućnost naše reprezentacije.”

Po medijima se danima piše kako Zlatko Dalić odlazi s klupe te da bi novi izbornik mogao opet postati Slaven Bilić. Spominjala se i opcija s Ivicom Olićem i mlađom ekipom. Što vi mislite o tome?

“Moje je mišljenje da, ako Dalić ode, na klupu reprezentacije treba doći iskusan trener, netko tko je već prošao ovakve stvari. Mislim da je Bilić upravo takav trener jer ima iskustvo rada u reprezentaciji i u velikim inozemnim klubovima. Ukratko, on točno zna što treba raditi, svi ga igrači poznaju i mislim da bi to u ovom trenutku bilo najbolje rješenje.

No, isto tako mislim da će teško ponoviti rezultat kakav je napravio Dalić. Ali nikad ne reci nikad jer su i neke moćne reprezentacije posljednjih godina pale u kvaliteti. Najbolji primjer je Njemačka, koja je na posljednja tri velika turnira rano ispala, a slično vrijedi i za Italiju koja nije igrali na završnim turnirima u Rusiji 2018., Kataru 2022. i na ovom Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.”

S druge strane, ističe kako je na ovom turniru bilo dosta debitanata, od kojih su neki bili potpuna nepoznanica, a neki od njih uspjeli su doći među 16 najboljih.

“Mene su oduševile i neke afričke reprezentacije, ali na ovakvim turnirima uvijek će biti iznenađenja. Iskreno, koliko se kod nas u Hrvatskoj ulaže u nogomet, kada pogledamo rezultate, mi zapravo ostvarujemo i više nego što bismo očekivali.”