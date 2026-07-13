Kako je novi izbornik Hrvatske vidio Vatrene na SP-u? ‘Pokradeni smo!’

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Novi/stari izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić komentirao je kako je vidio nastup Vatrenih na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Hrvatska je na ovom SP-u ispala u šesnaestini finala kada je poražena 2:1 od Portugala u Torontu.

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Istaknuo je kako su Vatreni na SP-u u SAD, Kanadi i Meksiku ostvarili bolji dojam nego rezultat. Nije se ustručavao kritizirati Fifinu sudačku organizaciju zbog poništenog gola Joška Gvardiola Portugalu na pitanje ocjene nastupa na SP-u.

“Dojam je bolji od rezultata. Osnovni cilj je napravljen, prošla se grupa. Iako, uz prolazak najboljih trećih, nije to… Ali grupa je izgledala teže nego što je izgledalo, zanemario sam Panamu koju pamtim iz 2018. kad su ih Englezi napunili u Rusiji i kad ih je Brazil dobio 5:0. Ispostavilo se da je ozbiljna momčad. Šteta Portugala jer smo vidjeli dva lica hrvatske reprezentacije, što se od 1996. pokazuje. Ajmo se uhvatiti ovog drugog lica iz drugog poluvremena koje je bilo fenomenalno, vidite da se smijem. Nemam druge riječi nego da kažem da smo pokradeni, ona zadnja odluka, ono je nemoguće. To je i motiv i želja i putokaz. Naravno da je nemoguće igrati tako svaku utakmicu, ali ajmo da to bude češće, sa samopouzdanjem i gardom, zadržavajući respekt prema protivniku i svemu. Što kaže Zlatko, Hrvatska je napravila puno toga i to je moja vodilja”, kazao je Bilić.