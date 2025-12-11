Kako do ulaznica za SP i koje su cijene? HNS objavio detaljan vodič

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatski nogometni savez objavio je na svojoj službenoj stranici detaljan vodič za ulaznice za utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. u Americi, Kanadi i Maksiku.

Svaki nogometni savez, njih ukupno 48 na SP-u, dobio je na raspolaganje 8 % kapaciteta stadiona na kojem igraju utakmice. Od toga 700 ulaznica uzima HNS za svoje potrebe (reprezentativci, stožer itd…).

POVEZANO Dalić: Termini utakmica nam odgovaraju i zbog naših ljudi u Hrvatskoj

Od četvrtka, 11. prosinca u 17 sati, kreću prijave za taj dio ulaznica, a važno je reći kako vrijeme prijave neće utjecati na rezultat ždrijeba, tako da nije važan trenutak prijave.

FIFA će za sve utakmice hrvatske reprezentacije, gdje interes za ulaznicama bude veći od raspoloživog kapaciteta, organizirati izvlačenje dobitnika prava na kupnju ulaznica nasumičnim odabirom. Tamo gdje interes bude manji od raspoloživog kapaciteta, svi prijavljeni će dobiti pravo na kupnju ulaznica. Razdoblje za prijave traje od 11. prosinca 2025. od 17 sati do 13. siječnja 2026. do 17 sati.

U ovoj fazi prijava, osim za ulaznice za utakmice po skupinama, moći će se prijaviti i za uvjetne ulaznice doigravanja sve do finala. Kapacitet uvjetnih ulaznica izračunava se korištenjem prosjeka od približno 8 posto neto kapaciteta za kupnju na svim stadionima svake pojedine faze doigravanja, piše službena stranica HNS-a.

Tribine za navijače podijeljene su u tri kategorije ili razine: premijerna, standardna i povoljna navijačka razina.

Koliko mjesta imaju hrvatski navijači?

Hrvatska – Engleska (17. lipnja, Dallas)

1006 ulaznica za premijernu navijačku razinu

1006 ulaznica za standardnu navijačku razinu

2010 ulaznica za povoljnu navijačku razinu

Hrvatska – Panama (23. lipnja, Toronto)

613 ulaznica za premijernu navijačku razinu

613 ulaznica za standardnu navijačku razinu

1226 ulaznica za povoljnu navijačku razinu

Hrvatska – Gana (27. lipnja, Philadelphia)

1012 ulaznica za premijernu navijačku razinu

1012 ulaznica za standardnu navijačku razinu

2025 ulaznica za povoljnu navijačku razinu

Iako će cijene ulaznice za ovo Svjetsko prvenstvo biti podložne promjenama i određivat će se na temelju ponude i potražnje, te je izgledno da će cijene s vremenom rasti kako se bliži natjecanje, FIFA je za navijače reprezentacija sudionica osigurala nepromjenjive cijene ulaznica u ovoj fazi prodaje.

Cijene ulaznica u američkim dolarima za hrvatske navijače na pojedinim utakmicama, po kategorijama su sljedeće:

Koje su sve posebnosti vezane za pozicije na stadionu na ovom prvenstvu i kako se prijaviti za ulaznice saznajte na portalu HNS-a.