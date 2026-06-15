Još jednom na najvećoj pozornici: Modrić, Messi i Ronaldo pišu završno poglavlje svojih karijera

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JBAutissier Panoramic via Guliver

Premda je kada su oni u pitanju sve moguće, Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, po svemu sudeći posljednje je za trojicu nogometnih velikana Lionela Messija (38), Cristiana Ronalda (41) i kapetana hrvatske vrste Luku Modrića (40).

Bez imalo sumnje Messi, Ronaldo i Modrić pomiču nogometne granice. Za Ronalda i Messija bit će to rekordni šesti World Cup, dok će Modrić nastupiti na svom petom SP-u.

Messi, Ronaldo i Luka ukupno su upisali čak 67 nastupa na svjetskim smotrama – argentinska legenda drži rekord s 26 odigranih utakmica, Ronaldo je upisao 22, a Modrić 19 nastupa na World Cupu.

Njihove brojke su nestvarne, Leo, Cristiano i Luka u karijeri su osvojili ukupno 109 klupskih trofeja – Messi u svojoj riznici ima 46 klupskih trofeja, Ronaldo 35, a Modrić 28.

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U reprezentativnom dresu Messi ima svjetsko zlato s posljednjeg World Cupa 2022. godine, te dvije Copa Americe (2021, 2024), CR7 je u portugalskom dresu bio europski prvak 2016. godine, te dva puta pobjednik Lige nacija (2019, 2025).

Modrić se može pohvaliti kako je u dresu hrvatske vrste osvojio srebro na SP-u 2018. godine, te broncu u Kataru prije četiri godine. Osvojio je i srebro u Ligi nacija 2023.

Ronaldo je svjetski rekorder s 228 nastupa za reprezentaciju, Messiju će idući nastup biti 200., dok će se Modrić upisati u klub 200 u susretu drugog kola protiv Paname.

Modrić je uoči puta u SAD na svom Facebook profilu objavio nekoliko fotografija s utakmice protiv Slovenije, a uz fotografiju je napisao:

“Sljedeća stanica, FIFA Svjetsko prvenstvo. S istom strašću kao i uvijek! Iznad Svih Hrvatska”, poručio je kapetan Vatrenih.

Messi je prije nekoliko dana poručio kako uživa u svakom trenutku.

“Sretan sam, uživam u svakom trenutku i uzbuđen sam kao i uvijek”, poručio je Messi uoči prvog nastupa Gauča protiv Alžira.

“Postojale su sumnje zbog onoga što sam rekao na prethodnom Svjetskom prvenstvu, da sam mislio da će mi biti teško ponovno igrati zbog broja godina koje su morale proći. Ali počeo sam se osjećati dobro i shvaćao sam stvari dan po dan, baš kao što sam i govorio. Imao sam priliku igrati, pronaći svoj ritam, dobiti minute, nastaviti se osjećati dobro i sve se dogodilo prirodno”, dodao je.

Profesor sportske znanosti i direktor sporta na Sveučilištu Deakin Lyndell Bruce je poručio kako je najčešći razlog za produljenje karijere sportska znanost.

“S vremenom, kao i uvijek, imamo veće razumijevanje fiziologije, metoda treninga, razvoja vještina i sve se to poboljšava. Sportski znanstvenici sve su bolji u razumijevanju tih čimbenika, a zatim propisuju trening, oporavak, prehranu, zajedno s trenerima i svim ostalim pomoćnim osobljem koje radi oko sportaša. Dakle, svaka od disciplina sportske znanosti zaista počinje doprinositi i poboljšavati sportaške performanse, što znači da sportaši mogu igrati dulje vrijeme”, kazao je.