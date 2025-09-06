Jarni: Sa Sosom treba malo popričati, to jednostavno ne mogu shvatiti

Zlatko Dalić nije mogao računati na ozlijeđene Joška Gvardiola i Josipa Juranovića te Josipa Stanišića, koji čeka rođenje djeteta. Umjesto njih na bokovima su igrali Kristijan Jakić i Borna Sosa, a prema Sofascoreu upravo je Sosa bio najslabije ocijenjeni igrač Hrvatske.

Nakon utakmice bivši reprezentativac Robert Jarni ponovno je kritizirao Sosu, kojeg je prozivao i uoči susreta:

“Definitivno je bio jedan od slabijih. Bilo bi mi drago da je odigrao dobru utakmicu, ali nije se uspio izboriti. Nije gore kad ga trebamo. S tim momkom bi trebalo malo popričati. Kad je došao u reprezentaciju, igrao je fantastično. Što se dogodilo? Ne znam. Ne mogu shvatiti da je mogao toliko pasti”, izjavio je Jarni u emisiji Nove TV.

Borna Sosa, 27-godišnji lijevi bek Crystal Palacea, ovog je ljeta stigao u londonski klub nakon što ga je Ajax prodao za 2.3 milijuna eura. Karijeru je započeo u Dinamu, a afirmaciju stekao u Stuttgartu gdje je u 115 nastupa upisao čak 35 asistencija zahvaljujući odličnom centaršutu.

U Ajaxu se nije uspio nametnuti pa je jednu sezonu proveo na posudbi u Torinu, nakon čega je prešao u Palace. Za hrvatsku reprezentaciju dosad je skupio 27 nastupa i postigao dva pogotka, dok mu je tržišna vrijednost procijenjena na 4.5 milijuna eura.

