Jakirović se spominjao kao mogući Dalićev nasljednik, on sad poručuje: ‘Ništa preko koljena nije dobro’

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Slaven Bilić trebao bi se nakon 14 godina vratiti na klupu hrvatske reprezentacije.

Bilić će biti taj koji će nakon devet godina na klupi Hrvatske naslijediti Zlatka Dalića. O Biliću je govorio i trener Hull Cityja Sergej Jakirović.

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“Pozdravljam njegov izbor, iako smo svi svjesni da mu neće biti lako naslijediti Zlatka Dalića. Letvica je postavljena visoko, očekivanja su velika, a nije lako ponavljati takve rezultate. Napreduju i drugi”, rekao je Jakirović za Germanijak.

Pritom je upozorio na problem koji često prati hrvatsku javnost – olako podcjenjivanje suparnika.

“Gledam taj Kongo, pratim ga i znam da su dobri. No opća je percepcija da je to reprezentacija koju treba razbiti. To su paušalni zaključci koji nemaju temelja ni u čemu.”

Jakirović smatra da njemu još nije trenutak za reprezentaciju.

“Gledaj, svakako mi imponira spomen mog imena jer to znači da sam napravio nešto iza sebe. Navijači se često povode emocijama, pa te ankete možda i nisu toliko relevantne. Sjetite se uostalom anketa u vrijeme onih kriza u Dinamu, tada su me rezultati malo drugačije svrstavali. No dobro, to je život. Kada bacim pogled unazad, gdje god sam bio ostavio sam dobar posao. Sve ostalo je “pričam ti priču”. Drago mi je što ljudi to vide i to je jedan motiv koji te tjera da nastavim dalje. Smatram da za taj posao ima vremena. Ako jednog dođe, nitko sretniji od mene, ali do tada je još puno učenja preda mnom. Ništa preko koljena nije dobro. Imam svoj put, išao sam uvijek za nekim svojim osjećajem i uvijek mi je bilo bitno da ondje gdje dolazim vidim prostor za napredak i da imam neku viziju kako da ga i ostvarim”, poručio je Jakirović.