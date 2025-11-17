Jakić: Nije mi teško igrati beka za reprezentaciju. Tu se ne bira i nikad neću birati

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Kristijan Jakić i nakon pobjede protiv Crne Gore razmišlja o jakosnim skupinama na Svjetskom prvenstvu.

U susretu posljednjeg kola L skupine kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, hrvatska nogometnba reprezentacija je u Podgorici pobijedila Crnu Goru sa 3-2.

Crna Gora je povela 2-0, no Hrvatska je u nastavku susreta okrenula rezultat s tri gola. Golove za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić (37-11m), Kristijan Jakić (72) i Nikola Vlašić (87), dok su domaćine strijelci bili Milutin Osmajić (3) i Nikola Krstović (17).

Nakon utakmice, izjavu za Novu TV dao je strijelac Kristijan Jakić:

“Teška utakmica. Uvjeti nisu bili izvanredni, padala je kiša cijeli dan, teren nije bio idealan, ali ne možemo se žaliti. Loše smo krenuli. Primili dva brza gola. Jedan gol je u redu, ali kad primiš dva, onda padne samopouzdanje. Hvala Bogu uspjeli smo zabiti jedan gol u prvom poluvremenu i smanjiti zaostatak. U drugom dijelu smo ušli malo hrabrije. Došli smo pobijediti i završiti kvalifikacije na najbolji mogući način, a ne šetati. U tome smo uspjeli. Zadovoljni i sretni vraćamo se kućama. Hvala Bogu nitko se nije ozlijedio”, poručio je.

Veznjak Augsburga je ponovno zaigrao na poziciji desnog braniča, no tvrdi da mu takva pozicijska promjena ne predstavlja problem:

“Ne mogu sebe stavljati u prvi plan. Na treningu dajem sve od sebe, potrefilo mi se da zabijem dva gola. Nekad bude dobro, nekad loše. Danas sam taj igrač bio ja, očito. Pokazalo se da su ovo naše najbolje kvalifikacije. Još jedan rekord i idemo dalje. Nije mi teško prebaciti se na beka za reprezentaciju. Tu se ne bira i nikad neću birati. Gdje god me se stavi, pokušat ću odigrati na najbolji način. Možda je to plod zašto me nagradilo s ova dva gola.”