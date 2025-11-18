Jakić iskreno: ‘Dobili smo čudan penal, ako se smije reći – malo glup’

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

U susretu posljednjeg kola L skupine kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija je u Podgorici nakon preokreta pobijedila Crnu Goru 3:2.

Kristijan Jakić bio je junak utakmice. Izborio je penal za 2:1 i zabio gol za izjednačenje na 2:2.

“Htio bih čestitati Crnoj Gori na fer i korektnoj utakmici. Puno su se podigli i taktički i tehnički u odnosu na prvi susret u Zagrebu. Iskreno, nismo se nadali ovakvom otporu i da će vaši momci tako brzo dati dva gola”, rekao je pa prokomentirao penal.

“Mi smo kasnije dobili malo čudan penal u svoju korist, ne znam dok ne vidim snimku, ali ako se smije tako reći – malo glup. To je okrenulo utakmicu u našu korist i pomoglo nam da okončamo kvalifikacije sa nova tri boda.”

