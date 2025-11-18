Izjava crnogorskog izbornika će vas nasmijati: ‘Kao da ženu izvodite 10 dana na večeru, a na kraju…’

Podijeli :

U susretu posljednjeg kola L skupine kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija je u Podgorici nakon preokreta pobijedila Crnu Goru 3:2.

Crna Gora je povela 2:0, no Hrvatska je u nastavku susreta okrenula rezultat s tri gola. Golove za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić (37-11m), Kristijan Jakić (72) i Nikola Vlašić (87), dok su domaćine strijelci bili Milutin Osmajić (3) i Nikola Krstović (17).

Crnogorski izbornik Mirko Vučinić na zanimljiv je način opisao utakmicu:

“Kao da izvodite neku ženu deset dana zaredom na večeru, a na kraju joj budete taksist”, kazao je Vučinić.

Pohvalio je pristup igrača, no tvrdi da im se iz utakmice u utakmicu ponavljaju iste pogreške.

“Ovo je bila važna utakmica za naše samopouzdanje, igrali smo protiv velikog protivnika, dokazali smo da se možemo nositi sa svima. Pristup je bio odličan, ipak bilo je grešaka i padova u igri, a golove smo primali naivno.”

