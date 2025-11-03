Izbornik U17 Vatrenih testirao ljubičasti karton, evo kakav je bio ishod

Podijeli :

Chara Savvidou SPP via Guliver

FIFA testira novo pravilo u svijetu nogometa.

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina odigrala je prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Kataru protiv Senegala, a dvoboj je završio bez pogodaka. Vrijedi napomenuti kako je ovo bio prvi nastup hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u ovom uzrastu nakon 2015.

U prvom poluvremenu, nizale su se prigode na obje strane. Drugo poluvrijeme dvoboja je ponudilo značajno manje opasnih akcija na oba kraja terena. Hrvatska je ostala bez ijednog udarca, dok su Senegalci pokušavali, ali su to bili uglavnom loši udarci. Ipak, drugo poluvrijeme će se pamtiti po situaciji sa samog kraja utakmice.

U sučevom dodatku je hrvatski izbornik Marijan Budimir uložio je ljubičasti karton, što je novitet koji FIFA testira. Ljubičasti karton omogućuje trenerski challenge, košarkaškom terminologijom rečeno. Križić je pao u kaznenom prostoru, a Budimir je zatražio video procjenu mogućeg prekršaja senegalskog vratara za kazneni udarac.

No, čileanski sudac Fernando Vejar Diaz ispravno je procijenio situaciju i u realnom vremenu pa je Hrvatska ostala bez kaznenog udarca.

U drugom dvoboju u skupini C Kostarika i Ujedinjeni Arapski Emirati su odigrali 1-1 pa sve reprezentacije nakon prvog kola imaju po jedan bod.

Hrvatski juniori će sljedeći nastup imati u četvrtak, 6. studenoga, od 16.15 sati po srednjoeuropskom vremenu, a suparnik će im biti reprezentacija UAE-a.