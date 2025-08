Mijatović nakon pobjede najavio kvalifikacije za SP: ‘Moramo učiniti sve kako bi pobijedili Norvešku’

Podijeli :

Foto: Marin Sušić / HKS

Hrvatska košarkaška reprezentacije je ostvarila i drugu pobjedu u sklopu priprema za pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje igrače izbornika Tomislava Mijatovića očekuju od 6. do 20. kolovoza. U Opatiji Hrvati su nadigrali pomlađenu momčad Ukrajine rezultatom 82:71, a nakon susreta izjavu su dali trener te mladi debitant Michael Ružić.

Prvi je izjavu dao izbornik reprezentacije.

„Dojam je jako dobar, baš smo imali brzinsku analizu nakon utakmice. Bila je to prava utakmica u pravo vrijeme, iznimni fizički nabijena, borbena s puno situacija koje su na pola ‘faul’ i to s obje strane. To je sve ono što smo željeli od posljednje pripremne utakmice. Igrači su jučer imali fizički iznimno naporan trening, dižemo se u fizičkoj pripremi i ja sam uvjeren da je ekipa upravo ondje gdje sada želimo biti”, poručio je Mijatović.

Mijatović je potom najavio i iduće utakmice.

„Sada ćemo imati tri dana za finalno brušenje forme, kako fizički, tako i mentalno za našeg prvog protivnika u pretkvalifikacijama – Norvešku. Norvešku moramo shvatiti kao zaista ozbiljnog protivnika i učiniti sve da pobijedimo prvu utakmicu. Zatim idemo korak po korak dalje na našem putu.”

Nakon hrvatskog izbornika izjavu je dao i mladi debitant Michael Ružić koji je u prvoj utakmici zabio pet poena i uhvatio osam skokova.

“Ukrajina je dosta dobra momčad. Mi smo se svi ovdje okupili, uključivši i NBA igrače i euroligaše. Imali smo jake pripreme i dosta jako treniramo. a gradimo i kemiju.. U ovoj utakmici smo kontrolirali ritam igre, igrali smo puno u trku, bili smo agresivni u obrani i napravili smo razliku koju je njima bilo teško stići. Prošli smo dvije prijateljske utakmice s dvije pobjede i to je jako dobro za nas, no sad ide pravi test – Norveška pa Danska. Idemo odigrati našu najbolju košarku.”

Ružić je potom naglasio koliko mu je važno biti u reprezentaciji.

“Meni je to zaista velika čast, to je moj san otkad sam bio klinac. Gledao sam sve moje sadašnje suigrače – Darija, Marija, Zubca koji na žalost nije tu… Čast mi je trenirati s njima, boriti se na treninzima, učiti od njih, jer jednog dana ću ja biti u njihovoj poziciji“, zaključio je debitant.

Pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo Hrvatska otvara 6. kolovoza gostovanjem kod Norveške u Bergenu (18 sati). Tri dana kasnije Hrvatska je domaćin Danskoj u Opatiji (20:30 sati). U subotu 16. kolovoza Hrvatska će u Opatiji dočekati Norvešku (20:30 sati), a pretkvalifikacije završiti gostovanjem u Farumu kod Danske 20. kolovoza (19 sati)