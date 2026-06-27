Izbornik Gane poslao jasnu poruku uoči okršaja s Hrvatskom: ‘Znam igrati samo na pobjedu!’

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Samuel Ameyaw Yeboah via Guliver

Hrvatska protiv Gane večeras od 23 sata u Philadelphiji igra ključnu utakmicu za prolazak u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Izbornik Gane Carlos Queiroz najavio je da njegova momčad protiv Vatrenih neće zauzeti oprezan pristup, iako je već osigurala plasman u šesnaestinu finala. Queiroz je poručio da Gana ima svoj identitet i da ga neće mijenjati zbog kalkulacija.

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“Puno se govori o napadu i obrani, ali ja znam samo igrati na pobjedu i to ćemo napraviti protiv Hrvatske”, rekao je Queiroz.

Hrvatska uoči zadnjih 90 minuta drži treće mjesto skupine L s tri osvojena boda i gol-razlikom -1. Računica za izabranike Zlatka Dalića vrlo je jasna jer osvajanje jednog boda donosi željeni četvrti bod i automatsku ulaznicu za šesnaestinu finala, dok bi pobjeda nad afričkom reprezentacijom lansirala Hrvatsku na najmanje drugo mjesto, a u slučaju kiksa Engleske protiv Paname, čak i na vrh skupine L.

Jedini scenarij koji bi mogao ugroziti plasman Hrvatske jest uvjerljiv poraz od Gane s više pogodaka razlike. U tom slučaju, sudbina Vatrenih ovisila bi o raspletu u preostalim skupinama i gol-razlici ostalih trećeplasiranih ekipa.