Izabrao je Hrvatsku ispred Australije, ali evo kako je na to gledao prije samo 3 mjeseca

Podijeli :

xGrahamxHuntx PSI via Guliver

Iznenadio je odlukom.

Igrač engleskog Portsmoutha Adrian Segečić, rođen u Sidneyju, promijenio je reprezentaciju i odlučio se staviti na raspolaganje za Hrvatsku.

Segečić je dobio odobrenje za promjenu reprezentacije te je sada i službeno na Fifinoj platformi postavljen kao igrač koji može nastupati za Hrvatsku.

Prema Fifinim pravilima, nakon što Segečić jednom nastupi u utakmici za Hrvatsku, više se neće moći vratiti i igrati za Australiju.

Ovaj je 21-godišnjak igrao za Australiju za uzraste do 17, do 20 i do 23 godine pa je dobio svoj prvi poziv u seniorsku reprezentaciju od izbornika Tonyja Popovića za rujanski reprezentativni ciklus. No, bivši mladi igrač Sydneyja nije odigrao ni minute u te dvije utakmice.

Zbog ozljede je propustio reprezentativno okupljanje u studenom, a krajem istog mjeseca za australski Football360 govorio je o svojem iskustvu u reprezentaciji.

“Volio bih da sam debitirao za reprezentaciju dok sam bio tamo, ali naravno da nije na meni da odlučujem. Na treneru je da odluči kada je pravo vrijeme ili kada misli da to zaslužujem, ili na temelju igre. Naravno da bih volio debitirati, ali osjećam da je jedino što mogu učiniti nastaviti dobro igrati na klupskoj razini i vratiti se u taj kamp i debitirati”, rekao je Segečić, a onda ga je voditelj pitao i o interesu Hrvatske jer je već tada to bila tema o kojoj se puno pričalo u Australiji:

“Bilo je kontakta otkad sam prešao, igram u Championshipu, to je ogromna liga i naravno da se razgovaralo o tome hoću li igrati za njih. Ali kao što sam rekao, igram za Australiju još od svoje 15. godine, tako da je mogućnost da prođem kroz svaku dobnu kategoriju i zaigram za Socceroose te odem na Svjetsko prvenstvo nešto posebno. Ne bih došao u kamp da nisam osjećao da je to ispravna odluka. Definitivno osjećam da, ako uspijem ući u momčad za Svjetsko prvenstvo i igrati za Australiju, to bi imalo više smisla. Naravno, cijeli život živim u Australiji. Bilo bi lijepo igrati i za Hrvatsku, ali mislim da bi, ako izaberem Australiju i dobijem priliku igrati na Svjetskom prvenstvu, to bilo ostvarenje sna”, poručio je tada.

Australski Flashscore piše kako je Segečić još prošle godine prijetio odlaskom iz australskog saveza jer je bio frustriran sporim napretkom kroz australske mlađe selekcije, a poziv u A reprezentaciju bez minute na terenu sigurno tome nije pomogao.