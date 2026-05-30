Izabranici Ivice Olića remizirali protiv vršnjaka iz Grčke

Podijeli :

ArturxStabulnieks via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine remizirala je s vršnjacima iz Grčke u pripremnoj utakmici.

U dvoboju odigranom u Koprivnici Hrvatska je s Grčkom odigrala 1:1 u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za Europsko prvenstvo sljedeće jeseni.

Grčka je povela u 36. minuti golom Stavrosa Pnevmonidisa, a Hrvatska je izjednačila samo tri minute kasnije preko Bartola Karduma.

Ovo je bio prvi od tri pripremna ispita za mladu hrvatsku reprezentaciju. Slijede još ogledi protiv Katara i Irske. Ove utakmice služe kao provjera uoči nastavka kvalifikacija za Europsko prvenstvo na jesen, kada Hrvatsku očekuju susreti protiv Mađarske, Ukrajine i Litve.