Izabranici Ivice Olića remizirali protiv vršnjaka iz Grčke

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine remizirala je s vršnjacima iz Grčke u pripremnoj utakmici.
U dvoboju odigranom u Koprivnici Hrvatska je s Grčkom odigrala 1:1 u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za Europsko prvenstvo sljedeće jeseni.
Grčka je povela u 36. minuti golom Stavrosa Pnevmonidisa, a Hrvatska je izjednačila samo tri minute kasnije preko Bartola Karduma.
Ovo je bio prvi od tri pripremna ispita za mladu hrvatsku reprezentaciju. Slijede još ogledi protiv Katara i Irske. Ove utakmice služe kao provjera uoči nastavka kvalifikacija za Europsko prvenstvo na jesen, kada Hrvatsku očekuju susreti protiv Mađarske, Ukrajine i Litve.
