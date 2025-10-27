Iz Belupa se pohvalili: ‘Naš igrač je dobio Dalićev pretpoziv, mogao bi ispisati povijest kluba!’

Podijeli :

Slaven Belupo

Slaven Belupo potvrdio je da se njihov igrač nalazi na pretpozivu Zlatka Dalića za idući kvalifikacijski ciklus.

“Adriano Jagušić našao se na pretpozivu izbornika Zlatka Dalića, za kvalifikacijske utakmice koje će A reprezentacija u studenom igrati protiv Farskih Otoka i Crne Gore. Ova velika vijest, koja je jutros stigla u klub, postat će i službena nakon što izbornik Dalić danas objavi popis svih igrača za naredno okupljanje”, poručuju iz Slaven Belupa pa dodaju:

“Jagušić bi tako mogao postati prvi igrač u povijesti Slaven Belupa koji će na sebe staviti dres A reprezentacije u službenoj utakmici. Prethodno su tu čast imali Antun Marković i Nikola Katić, ali na prijateljskim turnirima na koje su bili pozivani uglavnom igrači iz domaće lige.

U svakom slučaju, ime Jagušića na pretpozivu predstavlja veliko zadovoljstvo za klub, ali i samog igrača, koji je to svojim igrama i zaslužio. Njegova karijera u uzlaznoj je putanji i u kratkom roku prometnuo se u ključnog igrača Slaven Belupa. Ne samo to, Jagušić je i standardni U-21 reprezentativac, gdje, također, ima jednu od glavnih uloga, a za koju je već i zabijao. U dresu Slaven Belupa ove sezone ima najveću minutažu od svih igrača, zabio je dva gola i asistirao pet puta, no atraktivnim potezima, driblinzima i pregledom igre iz kola u kolo dokazuje da je spreman za velike stvari.

To samo potvrđuje i ovaj pretpoziv, za koji se svi nadamo da će se uskoro, ako ne ovaj put, onda u narednim mjesecima, pretvoriti i u poziv. Bio bi to najbolji mogući dokaz, ali i putokaz mladim igračima, da se zalaganjem kroz nacionalnu ligu može doći i do sna, odnosno kockastog dresa A reprezentacije.”

Hrvatska će 14. studenog u Rijeci dočekati Farske Otoke, a tri dana kasnije putuje prema Podgorici i Crnoj Gori. U te dvije utakmice i matematički bi trebala potvrditi odlazak na Svjetsko prvenstvo sljedeće godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku.