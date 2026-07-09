Ivković za SK o Dalićevoj ostavštini: ‘Bez Subašića ništa od ovoga ne bi postojalo’

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Komentator Sport Kluba Ivan Ivković gostovao je na N1 televiziji, gdje se osvrnuo na ostavštinu Zlatka Dalića. Istaknuo je da je reprezentacija posljednjih godina u silaznoj putanji, komentirao kritike o 'staromodnoj' igri Vatrenih i problem što u Hrvatskoj ne postoje nijanse između apsolutnog uspjeha i neuspjeha. Istaknuo je i da je potenciranje zajedništva kao temelja uspjeha Vatrenih preuveličano, a da je bitnija od toga bila jasna piramidalna hijerarhija. Pojasnio je zašto je Dalić otišao u pravom trenutku pa istaknuo važnost obranjenih penala Danijela Subašića na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine kao ključno u osvajanju srebra. Osvrnuo se i na odabir novog izbornika, istaknuvši Igora Tudora kao svog favorita.

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