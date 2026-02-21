Ivica Olić: Vušković 100 posto ide u Ameriku na SP, mlada reprezentacija završena je priča

Podijeli :

Izvrsne igre u dresu HSV-a u Bundesligi prometnule su Luku Vuškovića u legitimnog kandidata za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026., što je sada izbornik mlade reprezentacije Ivica Olić i potvrdio.

Olić je u intervjuu za Sportske novosti otkrio da će Vušković sigurno biti na popisu izbornika Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo i da za njega povratka u U21 reprezentaciju više nema.

“Još ću razgovarati sa Zlatkom Dalićem, ali mogu reći da će Vušković sto posto ići s A reprezentacijom u Ameriku, s obzirom na probleme koji postoje u A vrsti, a Luka igra toliko dobro u HSV-u da je jedan od najboljih obrambenih igrača Bundeslige. Za njega je mlada reprezentacija završena priča”, jasan je bio Olić, koji i živi u Hamburgu tako da iz prve ruke prati razvoj osamnaestogodišnjeg stopera.

“Nevjerojatno je kako se podigao, to je fascinantno svima. Znao sam što on ima, ali… Došao je praktički zadnji dan ljetnog prijelaznog roka i očekivao sam da će mu trebati razdoblje za prilagodbu, pogotovo s obzirom na njegovu mladost. Međutim, vrlo se brzo snašao, praktički bez prilagodbe, iz aviona je zaigrao protiv Bayerna. Odmah se nametnuo kao vođa obrane, kako igra, uf… To nije primjereno njegovim godinama. Ne samo da ja to kažem, o tome govore i Lothar Matthäus i Dietmar Hamann, koji su televizijski komentatori, i drugi koji su bili vrhunski igrači. Rekli su da je to dečko koji ima nešto posebno, vide ga na najvišoj razini ako se nastavi ovako razvijati. Taj karakter koji ima, ta osobnost, to ga krasi i čini razliku u odnosu na druge. Uz svu ostalu kvalitetu koju posjeduje”, dodaje Olić.

Hrvatska U21 vrsta priprema se za važan ogled kvalifikacija za Euro 31. ožujka u Osijeku s Turskom. Na tom tragu, Olić je zadovoljan što ima na raspolaganju sve više kandidata.

“U ovom trenutku u devet klubova SHNL-a imamo kandidate za reprezentaciju, jedino u Varaždinu nema ni jednoga. Vukovar ‘91 ima petoricu, a prije godinu dana u zimi nije imao nikoga, osim Čaićakoji nije igrao. To je velika promjena. Raduje me, uz igrače koji su u inozemstvu, a sada ih je nekoliko otišlo, Jagušić, Krivak, Mlačić..”