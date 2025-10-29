Ivanović: Učim od Mourinha, želim vrijediti 100 ili 150 milijuna eura

Hrvatski nogometni reprezentativac Franjo Ivanović rekao je u intervjuu za portugalsku verziju mrežnog portala Transfermarkt da želi vrijediti 100 ili 150 milijuna eura, a da u Benfici uči od novog trenera Josea Mourinha koji "ima dva lica", jedno na terenu, a drugo izvan njega.

“Izvan terena je super prijateljski nastrojen i opušten, a na terenu je zahtjevan, pedantan i vrlo ozbiljan. Sretan sam što mogu učiti od njega. Pažljivo slušam svaku riječ jer je on postigao sve o čemu ja sanjam, a to je osvajanje Lige prvaka”, izjavio je Ivanović koji je 1. listopada napunio 22 godine.

Mourinho, osvajač Lige prvaka s Portom iz 2004. i Interom iz 2010., prošli mjesec je sjeo na klupu Benfice nakon odlaska trenera Brune Lagea.

Ivanović je samo malo prije Mourinha došao u Lisabon iz belgijskog prvaka Royal Union Saint-Gilloisea. Prema Transfermarktu, njegova sadašnja tržišna vrijednost je 20 milijuna eura.

“Posljednjih nekoliko godina bilo je naprosto nevjerojatno. Kad su me procijenili na 5 milijuna, pomislio sam: ‘Wow!’. Naknadna ažuriranja djelovala su nadrealno, a najnovije je bilo jednostavno brutalno. Kao igrač, uvijek se želiš razvijati, a tržišne vrijednosti su dobar pokazatelj toga. Sada želim dosegnuti 30 milijuna eura, ali krajnji cilj bi bio 100 ili 150 milijuna eura. Mislim da je važno postaviti visoke ciljeve“, rekao je.

Saint-Gilloise je čekao 90 godina da ponovno postane belgijski prvak. Podvig je postigao prošle sezone, a Ivanović je odigrao odlučujuću ulogu postigavši 21 pogodak uz sedam asistencija u 47 utakmica u svim natjecanjima.

“Saint-Gilloise je bio blagoslov u mojoj karijeri. Vrlo sam zahvalan klubu što mi je pružio priliku. Belgijsko prvenstvo je izvrsno za mlade igrače. Pomoglo mi je da rastem, i kao igrač i kao osoba”, objasnio je hrvatski napadač.

Tijekom osnovnog dijela sezone Saint-Gilloise je bio završio treći, iza Genka i Club Bruggea, ali je u doigravanju podigao pehar pobijedivši u devet od deset utakmica. Ivanović je postigao odlučujući gol protiv Genta u posljednjem kolu. Unatoč tom uspjehu, Ivanoviću se ne sviđa format belgijskog prvenstva.

“Sustav doigravanja donosi uzbuđenje, naravno, ali za mene je to nepravedan sustav. Genk je mjesecima bio izvrstan i na kraju nije nagrađen.”

Nekoliko klubova Bundeslige, uključujući Eintracht Frankfurt i Bayern Muenchen, pokazalo je navodno interes, ali Benfica je prevladala plativši za njega 22,8 milijuna eura. To je bila najveća prodaja u povijesti Saint-Gilloisea, koja je nadmašila dotadašnji rekord Victora Bonifacea. Nigerijski napadač je prije dvije godine otišao za 22,6 milijuna eura u Bayer Leverkusen.

“Bio sam ponosan kada sam vidio svoje ime povezano s tim klubovima. Bilo je razgovora s njemačkim momčadima, da. Ali, Benfica je predstavila projekt koji me najviše uvjerio. Kad sam stigao u Lisabon, odmah sam shvatio veličinu Benfice. Na aerodromu je bilo 30 ili 40 novinara i televizijskih ekipa. Na Instagramu sam primio tisuće poruka. Status koji klub ima u zemlji je nevjerojatan, svi žele fotografiju ili autogram”, rekao je Ivanović.

“Kad sam ušao u trenažni centar, osjećao sam se kao da sam u Disneylandu. Sve je na drugoj razini. Ali, ono što me najviše impresioniralo bila je prva utakmica na Estadio da Luzu. Atmosfera je zapanjujuća: trčiš više, napraviš dodatni metar, samo zbog energije stadiona”, dodao je.

Tijekom 16 utakmica za Benficu zabio je četiri gola i upisao asistenciju. Od igrača koji nose broj 9 na dresu u svim klubovima su velika očekivanja.

“Pritisak je uvijek tu, bez obzira na broj na majici. Važno je ne razmišljati o transferu, inače se blokiraš. Kad igram, ono što osjećam je čista sreća. Nema ništa bolje od toga da budeš profesionalni nogometaš”.

Benfica je početna tri kola Lige prvaka upisala tri poraza, ali Ivanović kaže da je igranje u tom natjecanju posebno.

“To je vrhunac klupskog nogometa. Još se sjećam posjeta Stamford Bridgeu kao dijete, a sada mi se odlazak tamo u ulozi profesionalnog igrača čini nestvarnim. Kao djetetu mi nisu dopuštali ni da gledam utakmice do kraja jer sam sljedeći dan imao školu. Sada ih mogu doživjeti na terenu, što je fantastično”.

Ivanović je ove godine debitirao za Hrvatsku, a u osam utakmica je postigao dva gola.

“Ponosan sam što predstavljam Hrvatsku jer sam oduvijek bio njen navijač. Na početku sam se osjećao kao da sam u reklami za sportski brend, navijač koji živi san. Ivan Perišić mi je puno pomogao, dao mi vrijedne savjete. On je pravi stroj. Vratio se nakon rupture križnog ligamenta i nastavlja nastupati na najvišoj razini.”

Rekao je da se neće promijeniti kao osoba zbog toga što sada zarađuje više novca.

“Ima igrača koji troše bogatstvo na odmore ili automobile. Radije provodim vrijeme s obitelji u Hrvatskoj. Moj moto je jednostavan: Ne moram ništa raditi, osim biti u miru sa sobom”.