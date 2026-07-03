Ivanković za SK: To da je rame u zaleđu, to stvarno ne prihvaćam! Pa ne trčiš da ti je tijelo unazad, nego naprijed

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Cijenjeni nogometni stručnjak Branko Ivanković za Sport Klub je detaljno analizirao dramatično ispadanje Hrvatske od Portugala na Svjetskom prvenstvu. U otvorenom razgovoru osvrnuo se na sporne sudačke odluke, briljantno drugo poluvrijeme Vatrenih te otkrio zašto smatra da reprezentaciji ne treba velika rekonstrukcija.

Iako se Hrvatska oprostila od Mundijala, ponos zbog prikazanog karaktera u osmini finala nadilazi tugu zbog ispadanja. Branko Ivanković nije skrivao oduševljenje igrom Dalićeve momčadi, posebno mladim snagama, te je bez dlake na jeziku komentirao VAR apsurde o kojima bruji nogometni svijet. Uz osvrt na budućnost Luke Modrića i Ivana Perišića, iskusni stručnjak secirao je i tko su sada glavni favoriti za osvajanje svjetskog zlata.

POVEZANO ANKETA / Kako ocjenjujete nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu? Vlašić: Sudac mi je odmah rekao da tu nema ničega, ali ga je poslije pozvao VAR

“Ovo je najbolje poluvrijeme od Francuske 1998.”

Ivanković je priznao da je početak utakmice bio u grču, ali je nastavak donio potpuno drugačiju sliku na terenu.

“Naravno, prvo poluvrijeme nije bilo dobro, i uvijek je prisutan taj jedan grč kod nas, ali u drugom poluvremenu prodisali smo utakmicu, da se tako figurativno izrazim. Od Francuske i 1998. ovako ozbiljno nismo odigrali drugo poluvrijeme”, ističe Ivanković te dodaje:

“Odigrali smo sjajno, agresivno, moćno, s puno strasti, momčadski, napravili smo Portugalu četiri do pet sjajnih situacija koje se na tom nivou moraju realizirati. Nažalost, nije bilo sreće, od stativa do sjajnih intervencija golmana Portugala, koji je po meni igrač utakmice. Možemo žaliti, ali i biti ponosni. Posebno me veseli da imamo reprezentaciju za budućnost, gdje je Dalić fantastično ukomponirao senatore s mladim modernim igračima koji nisu pokazali respekt prema nikome. Jako sam zadovoljan onime što sam vidio. Naša je ideja bila proći skupinu, a onda ići u rat sa svima u nokaut fazi. Čestitke igračima i izborniku.”

Na upit o komentarima stranih legendi poput Zlatana Ibrahimovića koji tvrde da je Hrvatska opljačkana, Ivanković se posebno osvrnuo na sudačke kriterije i sporne detalje u završnici.

“Ja prije svega mislim da onaj penal dosuđen za Portugal nije bio, jer takvih penala i povlačenja u pravilu ima barem tri, četiri na svakoj utakmici kada je prekid”, jasan je bio Ivanković.

Komentirao je i dramu u posljednjim sekundama.

“Poništen gol za 2:2 – činjenica jest da je Pašalić bio u debelom zaleđu, tako da ne mogu reći da su suci za to krivi iako svi pričaju o tom čipu… Ali ono zaleđe kad je Kovačić fenomenalno odigrao loptu u dubinu, a ispalo je da je rame u zaleđu, to stvarno ne prihvaćam! Pa ne trčiš da ti je tijelo unazad, nego naprijed. Sudac je imao svoj kriterij, ali taj poništeni gol me oduševio zbog količine motiva i karaktera koje su naši igrači pokazali. Dokazali su da mogu proći dalje iako je utakmica praktički bila završena.”

“Perišić i Modrić i dalje su u rangu sa svima”

O najavljenoj smjeni generacija i budućnosti kapetana, Ivanković tvrdi da razloga za strah – nema.

“Treba napraviti dobru analizu i sjesti s tim igračima, jer su konkretno Perišić i Modrić pokazali da su u najmanju ruku po elanu i motivu još uvijek u rangu sa svim ostalim igračima. Ne vidim neku veliku rekonstrukciju jer je Dalić već napravio sjajnu smjenu generacija i nije se osjetio nedostatak onih koji su se oprostili. Imamo kadar igrača, imamo sve. Vidjet ćemo što se dešava s nositeljima poput Modrića, Perišića i Kramarića koji će sigurno i dalje igrati”, naglašava Ivanković.

Što se tiče glavnih favorita turnira sada kada nema Hrvatske, Ivanković posebno izdvaja jednu naciju.

“Žao mi je jer je Hrvatska trebala igrati osminu finala. Portugal je pokazao da ima sjajne pojedince s ekstra kvalitetom, ali nisu me impresionirali kao momčad. Za razliku od njih, Francuzi su fantastični. Oduševljavaju me lakoćom s kojom igraju, imaju raznovrstan stil i da budem slikovit – protiv njih nema taktike! Španjolci su također sjajni, tu je i Brazil koji me nije posebno impresionirao, te Argentina koja ima kvalitetu i čvrstoću”, zaključio je Ivanković.