Ivan Perišić je nevjerojatan: Nastupom protiv Gane ulazi u društvo velikana

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Veliko postignuće za jednog od velikana u redovima Vatrenih.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju večeras u 23 sata po hrvatskom vremenu očekuje odlučujući susret posljednjeg kola skupine L na Svjetskom prvenstvu. U Philadelphiji će joj protivnik biti Gana, a izabranicima Zlatka Dalića za prolazak u osminu finala dovoljan je i remi.

Iako Hrvatska u dvoboj ulazi s prednošću u borbi za plasman dalje, očekuje se vrlo zahtjevna utakmica. Dalić je zato odlučio posegnuti za jednom važnom promjenom u početnoj postavi. Ivan Perišić zaigrat će na poziciji lijevog beka, dok će Joško Gvardiol ovaj put ostati izvan početnog sastava.

Perišić će pritom doći do još jednog vrijednog jubileja. Protiv Gane upisat će svoj 20. nastup za Hrvatsku na svjetskim prvenstvima, a posebno impresivno zvuči podatak da je svih 20 utakmica započeo u početnoj jedanaestorici.

Takav kontinuitet svrstava ga među rijetke velikane svjetskog nogometa.

20 – Ivan Perisic is making his 20th appearance for Croatia at the FIFA World Cup, all of which have come as starts; the only outfielders to make more appearances with 100% of them as starts are Paolo Maldini (23), Diego Maradona (21) and Uwe Seeler (21). Consistency. pic.twitter.com/1eXd3YKOYK — OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2026

Među igračima u polju samo su trojica na svjetskim prvenstvima više puta nastupila isključivo kao starteri. Rekorder je Paolo Maldini s 23 takve utakmice, dok Diego Maradona i Uwe Seeler imaju po 21 nastup od prve minute.