Igrač Dinama kojeg je Dalić otpisao blizu je Bilićevog poziva

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Nakon što ga je Zlatko Dalić uoči Mundijala potpuno otpisao, 32-godišnji kapetan Dinama Josip Mišić mogao bi biti vrlo blizu poziva u reprezentaciju pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića.

Bilić je javno priznao da iznimno cijeni iskusnog veznjaka koji drži ravnotežu u igri Modrih. Njegova precizna distribucija lopte i liderski karakter nametnuli su ga kao ozbiljnu opciju za jesensku kampanju u Ligi nacija, pišu Sportske novosti.

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Mišiću to ne bi bio debi, jer je već odjenuo dres s kockastim uzorkom, i to prije devet godina. Bivši izbornik Ante Čačić uvrstio ga je u sastav na turneji China Cup 2017. godine, kada je u Kinu poveo reprezentaciju skrojenu od igrača iz domaćeg prvenstva. Tada je odigrao svih 180 minuta u susretima protiv Čilea i Kine.

Čak i da se ti nastupi ne računaju kao službeni, maksimirski kapetan ne bi bio najstariji igrač koji je u kasnim godinama zakucao na vrata nacionalne vrste. Ta titula i dalje pripada dvojici prezimenjaka: Goran Jurić debitirao je kod Ćire Blaževića 1997. godine protiv Slovenije sa 34 godine i dva mjeseca, dok je Ivan Jurić u kvalifikacijama za SP u Južnoj Africi ostvario debi s 33 godine, i to upravo pod Bilićem.

Kasni poziv u veteranskim godinama nije novost ni u svjetskom nogometu. Thomas Tuchel je ovog proljeća u Engleskoj aktivirao 32-godišnjeg braniča Dana Burna, dok povijest pamti i slavne Realove zvijezde poput Alfreda Di Stefana i Ferenca Puskása koji su za Španjolsku zaigrali na pragu tridesetih, odnosno u 34. godini života.