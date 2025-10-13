I statistika kaže: Hrvatskoj 100 posto šanse da ide na Svjetsko prvenstvo!

FIFA World Cup 13. lis 20258:46 0 komentara
AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Hrvatska je slavila i protiv Gibraltara u Varaždinu (3:0) dva kolo prije kraja kvalifikacija za SP i gotovo pa sigurno osigurala odlazak iduće godine u SAD, Meksiko i Kanadu.

Football Meets Data u projekcijama raspleta kvalifikacija za SP daje Hrvatskoj 100 posto šansi da će se izravno kao prva u skupini plasirati na SP.

POVEZANO

Prvo mjesto vodi izravno na Svjetsko prvenstvo, a drugo u dodatne kvalifikacije. Ako su dvije reprezentacije bodovno izjednačene, idući kriterij je gol-razlika. Hrvatska je tu bolja od Češke jer ima +19, a oni +4.

Hrvatskoj je u utakmicama u studenom igra protiv Farskih Otoka i kod Crne Gore, potreban tek jedan bod za izravan odlazak na Svjetsko prvenstvo. Čak i u slučaju oba poraza, Hrvatska bi mogla ići na SP kao prvoplasirana jer bi Češka morala nevjerojatno uvjerljivim rezultatom pobijediti Gibraltar.

Raspored do kraja kvalifikacija:

14. studenog: Hrvatska – Farski otoci

17. studenog: Crna Gora – Hrvatska

17. studenog: Češka – Gibraltar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup