I statistika kaže: Hrvatskoj 100 posto šanse da ide na Svjetsko prvenstvo!

Hrvatska je slavila i protiv Gibraltara u Varaždinu (3:0) dva kolo prije kraja kvalifikacija za SP i gotovo pa sigurno osigurala odlazak iduće godine u SAD, Meksiko i Kanadu.
Football Meets Data u projekcijama raspleta kvalifikacija za SP daje Hrvatskoj 100 posto šansi da će se izravno kao prva u skupini plasirati na SP.
Prvo mjesto vodi izravno na Svjetsko prvenstvo, a drugo u dodatne kvalifikacije. Ako su dvije reprezentacije bodovno izjednačene, idući kriterij je gol-razlika. Hrvatska je tu bolja od Češke jer ima +19, a oni +4.
Hrvatskoj je u utakmicama u studenom igra protiv Farskih Otoka i kod Crne Gore, potreban tek jedan bod za izravan odlazak na Svjetsko prvenstvo. Čak i u slučaju oba poraza, Hrvatska bi mogla ići na SP kao prvoplasirana jer bi Češka morala nevjerojatno uvjerljivim rezultatom pobijediti Gibraltar.
Raspored do kraja kvalifikacija:
14. studenog: Hrvatska – Farski otoci
17. studenog: Crna Gora – Hrvatska
17. studenog: Češka – Gibraltar
