Hrvatski reprezentativac neočekivano prodan usred SP-a? Za njega bi trebali platiti milijune

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Stefan Koops / EYE4IMAGES/DeFodi Images via Guliver

Dok je s reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu, čini se da mijenja i klub.

Hrvatski golman Ivor Pandur vrlo je blizu prelaska iz Hull Cityja u škotski Rangers. Prema informacijama iz Engleske, već je obavio liječnički pregled te se uskoro očekuje njegov odlazak iz momčadi Sergeja Jakirovića koja će iduće sezone igrati Premier ligu.

Rangers bi za transfer trebao platiti oko sedam milijuna eura, dok bi vratar Jack Butland mogao krenuti u suprotnom smjeru.

Pandur je u Hull stigao početkom 2024. godine iz Fortune Sittard, a nakon odlične sezone i važnog doprinosa povratku kluba u Premier ligu njegova je vrijednost značajno porasla.