Hrvatski bek zaradio prvi Dalićev poziv: Naježio sam se na Fabregasove riječi, a Baturina je poseban tip igrača

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver Image

Momčad Coma jedno je od najvećih iznenađenja aktualne sezone u Serie A. Klub trenutačno drži četvrto mjesto u jednoj od najjačih europskih liga, a uz dobre rezultate sve se više ističe i hrvatski branič Ivan Smolčić, koji postaje sve važniji dio sustava trenera Cesca Fàbregasa.

Uz njega, sve značajniju ulogu u momčadi dobiva i Martin Baturina, koji u posljednje vrijeme igra sve uvjerljivije i očito uživa sve veće povjerenje trenera. Njihove dobre igre nisu prošle nezapaženo ni kod izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića, koji je Smolčića prvi put uvrstio na popis igrača izravnim pozivom za prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila.

“Ovo je prvi pravi poziv izbornika nakon što sam dvaput bio naknadno pozvan. Onaj prvi poziv bio je nezaboravan, a i sada sam se potajno nadao tome. Igram u ozbiljnom klubu koji je sve više i na europskoj karti i stvarno sam ponosan. Jedva čekam doći na okupljanje i biti dio te ekipe.

Ozračje je stvarno super, naša reprezentacija ima nešto posebno i njeguje se njezin kult. To je taj duh zajedništva i svi igrači bi uvijek dali sve za pobjedu Hrvatske. Svi živimo za to da Hrvatska bude uspješna i da nastavimo putem uspjeha”, rekao je Smolčić za Novi list.

Smolčić je u Como stigao tijekom zime 2025. godine iz Rijeke u transferu vrijednom oko 1,6 milijuna eura. Ove sezone upisao je 22 nastupa te jednu asistenciju u prvenstvu i Kupu. Momčad iz Coma ima vrlo uspješnu sezonu i u domaćem kupu, gdje je nakon dramatičnog raspucavanja jedanaesteraca eliminirala Napoli i tako se prvi put nakon 40 godina plasirala u polufinale.

U prvom susretu polufinala Como je odigrao 0:0 protiv vodećeg Intera, a Smolčić je bio među najbolje ocijenjenim igračima na terenu.

“Svi mi želimo igrati, ali kod Fàbregasa to je dosta specifično. On drži budnim svakog igrača u momčadi. Primjerice, ako odigram najbolju utakmicu, moguće je da sljedeću neću igrati. On traži profil igrača za svaku utakmicu.

Mene koristi uglavnom u malo jačim susretima jer sam po prirodi defenzivniji bek. Tri, četiri igrača su standardna, svi ostali se rotiramo i to je dobro. Svi igramo i svi smo zadovoljni. Imamo trenera koji puno rotira, a to se uopće ne osjeti.”

U sve boljim nastupima Coma sve više se ističe i Martin Baturina, nekadašnji igrač Dinama, koji također dobiva sve važniju ulogu u momčadi.

“Baturina je poseban tip igrača, malo drugačiji od ostalih veznih. On je vezni koji zabija golove i asistira.

Martin je klasična ‘desetka’ koja radi razliku, isto kao što je radi Nico Paz. Oni su jako dobri protiv momčadi koje se brane u niskom bloku. To se vidjelo i u zadnjoj utakmici protiv Cagliarija. Baturina se dignuo i trener mu baš vjeruje. Vjerujem da će Martin biti samo bolji i bolji.”

Nakon susreta protiv Intera trener Fàbregas javno je pohvalio Smolčića, naglasivši da hrvatski branič zaslužuje i znatno bolji ugovor.

“To se ne čuje često. Prvi put da je jedan trener to rekao za mene i zadovoljan sam kako me gleda i doživljava kao igrača. Imam njegovo povjerenje i to mi je nekako najbitnije. Fàbregas zna moje kvalitete i mane i izvuče ono najbolje iz mene.

Sada se, uz to obostrano povjerenje, na terenu osjećam puno sigurnijim. Nisam igrač koji će puniti naslovnice i zabijati golove, a Fàbregas zna što od mene može očekivati. Naježio sam se kad sam čuo da je tako pričao o meni”, zaključuje Smolčić.