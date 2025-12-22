Hrvatska završava 2025. kao deseta reprezentacija svijeta

Hrvatska nogometna reprezentacija je na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak na 10. mjestu dok je na prvoj poziciji i dalje Španjolska.
Druga je Argentina, treća je Francuska, a na četvrtom mjestu je Engleska, suparnik Hrvatske u skupini L na Svjetskom prvenstvu koje se u lipnju i srpnju održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
Nakon zadnje ljestvice objavljene 19. studenog odigrane su svega 42 međunarodne utakmice tako da je na cijeloj ljestvici zabilježeno malo promjena. Tako je redoslijed prvih deset reprezentacija ostao nepromijenjen u odnosu na prošlo izdanje objavljeno u studenom. Brazil je ostao na petom mjestu, Portugal na šestom, Nizozemska na sedmom, Belgija na osmom i Njemačka na devetom.
Od ostalih hrvatskih suparnika iz skupine L na SP-u u SAD-u, Meksiku i Kanadi, Panama je ostala na 32. mjestu, dok je Gana na 72. mjestu.
Sljedeća ljestvica bit će objavljena 19. siječnja iduće godine.
FIFA ljestvica, 22. prosinca:
1. Španjolska 1877.18
2. Argentina 1873.33
3. Francuska 1870
4. Engleska 1834.12
5. Brazil 1760.46
6. Portugal 1760.38
7. Nizozemska 1756.27
8. Belgija 1730.71
9. Njemačka 1724.15
10. HRVATSKA 1716.88
