Mladi Vatreni u teškim uvjetima svladali Litvu i zasjeli na vrh ljestvice!

Hrvatska nogometna reprezentacija igrača do 21 godine u četvrtak je pobijedila vršnjake iz Litve sa 4-0 (1-0) u utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. odigranoj u teškim uvjetima na maglom obavijenom stadionu u Velikoj Gorici.

Vodstvo momčadi koju vodi Ivica Olić donio je Fabijan Krivak golom u 27. minuti, na asistenciju Šimuna Hrgovića. Kapetan Lovro Zvonarek bio je strijelac za 2-0, a mrežu je pogodio preciznim prizemnim udarcem s ruba kaznenog prostora u 73. minuti. Uvjerljivu pobjedu Hrvatske s dva je pogotka u završnici dvoboja osigurao Leon Grgić, a golove je postigao u 82. minuti te u četvrtoj minuti sučevog dodatka.

Tom pobjedom Hrvatska je izbila na vrh ljestvice skupine H sa sedam bodova iz tri nastupa. Turska je na drugom mjestu sa pet bodova, a četiri ih ima trećeplasirana Ukrajina. Mađarska je četvrta s tri boda, a Litva je na začelju s jednim bodom.

Za pet dana, u utorak, 18. studenoga, Hrvatska će gostovati u Mađarskoj.

Dvoboj u Velikoj Gorici bilo je teško igrati, a još teže i pratiti zbog guste magle koja je čest problem u kasnim jesenskim mjesecima na ovom stadionu. No, Šimuna Hrgovića ni magla nije mogla zaustaviti u njegovim prodorima po lijevom boku, kojima je mučio gostujuće braniče. Prvih nekoliko ubačaja nije donijelo željeni rezultat, ali u 27. minuti je gostujući vratar ostao nemoćan.

Hrgovićevu prizemnu loptu na bližoj je vratnici dočekao Fabijan Krivak i s nekoliko metara pogodio mrežu za vodstvo Hrvatske.

No, samo dvije minute poslije Litavci su bili u velikoj prilici za izjednačenje. Jansonas je izbio sam pred Tonija Silića, ali je hrvatski čuvar mreže odličnom intervencijom spriječio pogodak.

U drugom dijelu Hrvatska je krenula po drugi pogodak i već u 48. minuti je Branimir Mlačić dobro pucao glavom, ali je i litavski vratar Virvilas bio dobro postavljen.

Centimetri su dijelili Adriana Jagušića od pogotka u 59. minuti. Prošao je po desnom boku, opalio prema bližem kutu, ali je pogodio vratnicu.

Litavci su rijetko prijetili, a kad su to činili, onda je u glavnoj ulozi bio Jansonas. Njegov udarac u 67. minuti uspješno je ukrotio Silić.

Hrvatska je do drugog pogotka došla u 73. minuti. Kapetan Lovro Zvonarek dobio je loptu od strijelca Fabijana Krivaka, namjestio se i prizemnim udarcem pogodio donji lijevi kut suparničkog gola.

Adriano Jagušić je četiri minute poslije opet promiješao suparničku obranu, uputio odličan udarac, ali je lopta još jednom pogodila vratnicu.

Ono što nije uspjelo napadaču Slaven Belupa, napravio je napadač Sturma Leon Grgić. U 82. minuti je loptu u mrežu poslao nogom nakon ubačaja Luke Tunjića i donio Hrvatskoj tri gola prednosti, da bi na samom kraju postigao i pogodak glavom, kad je idealan ubačaj iz kuta poslao Jagušić.