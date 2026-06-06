Hrvatska U-21 reprezentacija remizirala s Irskom

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ArturxStabulnieks via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine remizirala je s Republikom Irskom 2:2 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Vrbovcu. Momčadi Ivice Olića to je bio treći pripremni susret u aktualnom ciklusu nakon remija protiv Grčke (1:1) i pobjede nad katarskom U-23 reprezentacijom (2:0).

Dvoboj odigran na kraju duge sezone nije donio previše uzbuđenja ni atraktivnog nogometa, a obilježio ga je neobičan autogol gostujuće reprezentacije. Hrvatski nogometaši pokazali su veliku borbenost, no pravih prilika bilo je malo s obje strane.

Mladi Vatreni stigli su do vodstva već u šestoj minuti. Nakon prodora Stjepana Davidovića po lijevom krilu uslijedila je povratna lopta prema Adrianu Jagušiću, nad kojim je napravljen prekršaj za najstrožu kaznu. Sudac Dragašević dosudio je jedanaesterac, a Luka Vrbančić sigurno ga je realizirao za 1:0.

Nakon primljenog pogotka inicijativu su preuzeli Irci, koji su do izjednačenja stigli u 19. minuti. Pogrešku hrvatske obrane iskoristio je Curtis, koji je nakon kombinacije s Noonanom preciznim udarcem svladao domaćeg vratara i postavio rezultat na 1:1.

Do odlaska na odmor vrijedi izdvojiti pokušaj Krušelja iz 26. minute, kada je pucao pokraj gola, te priliku gostiju pred kraj prvog dijela nakon kornera, koju je zaustavio njihov vlastiti igrač.

U nastavku susreta Hrvatska je djelovala nešto konkretnije. Jagušić je u 53. minuti nakon ubačaja Krušelja glavom pucao pored vrata, dok je nekoliko minuta poslije Davidović okušao udarac iz teške pozicije, ali bez uspjeha.

Probleme domaćoj reprezentaciji donijela je ozljeda glave Barzića, koji je u 70. minuti morao napustiti teren.

Novo vodstvo Hrvatska je osigurala u 75. minuti nakon nesvakidašnje situacije. Duga lopta iz obrane stvorila je pomutnju u redovima gostiju, a irski kapetan Grehan nespretno je glavom poslao loptu u vlastitu mrežu za 2:1.