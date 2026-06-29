Hrvatska U-19 reprezentacija upisala poraz na otvaranju Europskog prvenstva

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Cody Froggatt Sportimage via Guliver Image

Hrvatska U-19 reprezentacija upisala je poraz na otvaranju Europskog prvenstva u Walesu. Od mladih Vatrenih bolja je bila Ukrajina s 3:1.

Povela je Hrvatska iz penala u 22. minuti. Udarac s bijele točke realizirao je Ivan Barić. Međutim, izabranici Siniše Oreščanina nisu uspjeli dugo zadržati prednost. Već su u 26. minuti primili gol za 1:1, a njega je postigao Dmytro Bogdanov.

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S 1:1 se i otišlo na poluvrijeme da bi u drugih 45 minuti bolja bila Ukrajina. U 48. minuti za vodstvo je pogodio Nikita Kaliuzhnyi da bi devet minuta kasnije Pavlo Lyusin zabio za 3:1.

Nisu se mladi Vatreni uspjeli vratiti nakon toga te su u prvom kolu Europskog prvenstva upisali poraz. U skupini se još nalaze Italija i Srbija. Njihov susret završio je pobjedom Italije od 2:0.

U drugom kolu će Hrvatska igrati protiv Italije drugog srpnja s početkom u 15 sati na stadionu The Oval u Caernafonu.