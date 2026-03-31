Hrvatska U-19 osigurala nastup na Europskom prvenstvu!

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina remizirala je 1:1 s Francuskom u odlučujućoj utakmici elitnog kola kvalifikacija u Varaždinu osigurala plasman na Europsko prvenstvo.

Presudan trenutak utakmice dogodio se u 55. minuti. Nakon brze duple kombinacije po desnoj strani, Lovro Chelfi ušao je u kazneni prostor i povratnom loptom pronašao Pavla Smiljanića, koji je sigurno zabio za vodstvo Hrvatske.

Tim pogotkom Hrvatska je stigla do rezultata koji joj je osigurao plasman na Europsko prvenstvo. Francuska je ipak uspjela poravnati kada je Mmadi probio desnu stranu i ubacio prema prvoj vratnici, gdje je Molebe iz neposredne blizine svladao Rajića.

Hrvatskoj je u završnici posao bio nešto lakši jer su Francuzi od 81. minute igrali s igračem manje. Muzungu je, nakon prekršaja nad Šutalom, zaradio drugi žuti karton i morao napustiti teren. Do kraja susreta Hrvatska je uspjela zadržati izjednačenje i tako potvrditi velik uspjeh.

Europsko prvenstvo za reprezentacije do 19 godina igrat će se u Walesu od 28. lipnja do 11. srpnja, dok je ždrijeb skupina zakazan za 16. travnja u Wrexhamu.