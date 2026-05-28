Hrvatska U-17 reprezentacija pobijedila domaćine i ostala u igri za polufinale Eura

U drugom kolu Europskog prvenstva za nogometaše do 17 godina Hrvatska je s 3:1 bila bolja od domaćia Estonije te je tako zadržala nadu u prolazak skupine.

Odlično su u susret krenuli izabranici Marijana Budimira pa su već u drugoj minuti poveli golom Nika Škafara Žužića, veznjaka Istre 1961. Dominacija Hrvatske nastavila se u prvom poluvremenu, a to je stiglo na naplatu u 35. minuti kada je za 2:0 ponovno pogodio Škafar Žužić.

S tim rezultatom otišlo se na predah i Hrvatska je napravila veliki korak prema tome da se u posljednjem kolu odlučuje o drugom mjestu u skupini.

Mladi Vatreni nisu stali nakon gola za 2:0, nego su u 55. iz kaznenog udarca zabili za 3:0. Siguran s bijele točke bio je Jona Benkotić, Dinamov veznjak.

Do kraja susreta Estonija je smanjila golom Astona Vissea te je Hrvatska na slavila s 3:1. Ovom pobjedom Hrvatska je ostala u igri za polufinale, no za to će im trebati pomoć Estonije u posljednjem kolu.

Domaćini će trebati ostvariti pozitivan rezultat te će Hrvatska trebati osvojiti više bodova od Belgije. To znači da remi Belgije u posljednjem kolu zahtijeva pobjedu Hrvatske protiv Španjolske, a ako Belgija izgubi od Estonije, Vatrenima je dovoljan bod za drugo mjesto skupine A.