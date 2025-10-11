Hrvatska nema pravo na kiks do kraja kvalifikacija, evo kakva je situacija u borbi za nositeljstvo

Remijem s Češkom (0:0) Hrvatska je pala na desetu poziciju te joj prijeti gubitak statusa nositelja. Italija ju je već prestigla, a opasno prijete i Njemačka te Maroko.

Kako FIFA-in sustav bodovanja nagrađuje pobjede protiv jačih suparnika, Vatreni do kraja kvalifikacija moraju upisati maksimalan učinak kako bi zadržali povoljan položaj i izbjegli skupinu sa svjetskim velesilama poput Argentine, Španjolske i Engleske.