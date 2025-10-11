Hrvatska nema pravo na kiks do kraja kvalifikacija, evo kakva je situacija u borbi za nositeljstvo

Njemačka je u Sinsheimu bez problema svladala Luksemburg 4:0 i time se dodatno približila Hrvatskoj na FIFA-inoj ljestvici, što bi moglo utjecati na raspored nositelja za Svjetsko prvenstvo 2026. Pogotke su postigli Raum, dvostruki strijelac Kimmich i Gnabry.
Raspored Hrvatske do kraja kvalifikacija:
12. listopada: Hrvatska – Gibraltar
14. studenoga: Hrvatska – Farski Otoci
17. studenoga: Crna Gora – Hrvatska
Raspored Njemačke do kraja kvalifikacija:
13. listopada: Sjeverna Irska – Njemačka
14. studenoga: Luksemburg – Njemačka
17. studenoga: Njemačka – Slovačka
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!