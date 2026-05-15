Hrvatska nakon SP-a ima novog dobavljača dresova: Procurila slika prve verzije

Foto: Footyheadlines.com

Nakon dugogodišnje suradnje s Nikeom, Hrvatski nogometni savez započinje novo razdoblje s Adidasom, a u javnosti se već pojavio izgled prve domaće garniture dresova njemačkog proizvođača za sezonu 2026./2027. Novi dizajn zadržava prepoznatljive crveno-bijele kvadratiće, ali donosi i poseban detalj inspiriran hrvatskom kulturnom baštinom. Unutar crvenih polja uklopljeni su motivi glagoljice, starog slavenskog pisma koje ima važnu ulogu u hrvatskoj povijesti. Dres dodatno upotpunjuju bijeli ovratnik i završeci rukava s crvenim i plavim prugama, koje simboliziraju boje hrvatske zastave.

Uvođenjem glagoljice u dizajn Adidas je želio naglasiti povezanost Hrvatske s vlastitim kulturnim identitetom i tradicijom. Ovo drevno pismo, nastalo u devetom stoljeću i korišteno za pisanje staroslavenskog jezika, danas predstavlja jedan od važnih simbola hrvatske baštine i nacionalnog ponosa.

Nova domaća garnitura trebala bi se pojaviti u prodaji tijekom kolovoza ili rujna 2026. godine. Suradnja HNS-a i Adidasa službeno počinje nakon Svjetskog prvenstva 2026., budući da aktualni ugovor s Nikeom traje do 31. srpnja iste godine, čime završava dugogodišnje partnerstvo s američkim brendom i otvara se novo poglavlje za hrvatsku reprezentaciju.