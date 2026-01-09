Hrvatska žestoko kažnjena zbog ponašanja navijača protiv Crne Gore

Podijeli :

(AP Photo/Risto Bozovic) via Guliver Image

Hrvatski nogometni savez kažnjen je s 18.500 švicarskih franaka zbog neprimjerenog ponašanja dijela navijača na utakmici Hrvatska – Farski otoci, odigranoj 14. studenoga 2025. u Rijeci. Kazna je izrečena zbog blokiranja prolaza i korištenja pirotehničkih sredstava, objavljeno je na službenim stranicama HNS-a.

Dodatno, Savez je sankcioniran s ukupno 69.000 švicarskih franaka te obvezom odigravanja prve sljedeće domaće natjecateljske utakmice pod okriljem Fife uz ograničen broj gledatelja. Ova kazna odnosi se na utakmicu Crna Gora – Hrvatska, igranu 17. studenoga 2025. u Podgorici, a izrečena je zbog diskriminatornog ponašanja navijača (40.000 franaka) i upotrebe pirotehnike (29.000 franaka). Ukupni iznos kazni koje HNS mora platiti iznosi 87.500 švicarskih franaka, odnosno oko 94.000 eura.

Za vrijeme utakmice na koju se odnosi sankcija, HNS mora zatvoriti najmanje 25 posto raspoloživih sjedećih mjesta, pri čemu se zatvaranje prije svega odnosi na tribine iza golova.

Kao alternativu, predviđena je mogućnost da se tih 25 posto kapaciteta popuni posebnim skupinama, pri čemu će HNS od Fife zatražiti odobrenje da ta mjesta budu dodijeljena djeci do 14 godina iz nogometnih škola.