Hrvatska još uvijek može do prvog šešira, evo čija nam pomoć treba

Ima još malo nade za Dalićeve izabranike.

U susretu posljednjeg kola L skupine kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija je u Podgorici nakon preokreta pobijedila Crnu Goru 3:2.

Međutim, bodovi iz Podgorice bili su važni u borbi za status nositelja u ždrijebu koji je na rasporedu 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu. Trebala nam je pobjeda u slučaju njemačkog kiksa protiv slovačke, no Nijemci su slavili s čak 6:0.

No, izabranici Zlatka Dalića i dalje mogu završiti u prvom jakosnom šeširu za ždrijeb Svjetskog prvenstva. Da bi se to ostvarilo, Lihtenštajn će u posljednjem kolu skupine J na gostovanju morati pobijediti Belgiju. Belgija je trenutačno osma, odnosno za tri mjesta bolje rangirana od Hrvatske na Fifinoj ljestvici.

Šanse da Belgija izgubi od Lihtenštajna su doduše minimalne. Lihtenštajn je posljednja reprezentacija skupine J s nula bodova i gol-razlikom 0:24 u sedam utakmica.

Prvih devet reprezentacija, plus zemlje domaćini, bit će nositelji u ždrijebu.

