Hrvatska je u drugom potu Lige nacija, evo tko su mogući protivnici

Podijeli :

xFotostykxPhotoxAgencyx via Guliver

Hrvatska nastavlja put u Ligi nacija u najjačoj skupini Ligi A, a ždrijeb gdje će saznati protivnike će biti održan početkom 2026. godine.

Vatreni su u drugom šeširu, a najteža moguća skupina za Hrvatsku potencijalno uključuje Španjolsku, Englesku i Tursku. S druge strane, lakši protivnici prema trenutnom stanju bi bili Njemačka, Norveška i Češka.

Četiri pota Lige A:

1. pot: Portugal, Španjolska, Francuska, Njemačka

2. pot: Italija, Nizozemska, Danska, Hrvatska

3. pot: Srbija, Belgija, Engleska, Norveška

4. pot: Wales, Češka, Grčka, Turska

Pobjednici skupina Lige nacija, ako ne izbore izravan prolazak kroz kvalifikacije, imaju dodatnu šansu za plasman na Euro putem doigravanja, što ovom natjecanju daje još veću važnost. Hrvatska nogometna reprezentacija sudjeluje u Ligi nacija od samog početka, odnosno od sezone 2018./2019., kada je nastupala u najjačem rangu – Ligi A.