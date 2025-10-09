Hrvatska i dalje ima sjajnu priliku biti nositelj na Svjetskom prvenstvu, evo kako

Podijeli :

xxVladoxKosx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je bezgolni remi protiv Češke u Pragu u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Time je hrvatska momčad ostvarila pozitivan rezultat protiv svog najtežeg suparnika u skupini i zadržala odlične izglede za osvajanje prvog mjesta, koje donosi izravan plasman na završni turnir.

Hrvatska se i dalje nalazi u dobroj poziciji kada je riječ o statusu nositelja na Svjetskom prvenstvu. Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici zauzima deveto mjesto, a ostanak među prvih deset bio bi ključan kako bi izbjegla najjače reprezentacije poput Argentine, Španjolske, Engleske i Francuske u skupinskoj fazi. Najveća prijetnja po tom pitanju trenutačno je Italija, koju je nedavno preuzeo Gennaro Gattuso.

Pozitivna okolnost za Hrvatsku je to što je već odradila najteže utakmice u kvalifikacijama i do kraja ju očekuje nešto lakši raspored. S druge strane, remi s Češkom ne donosi mnogo bodova na FIFA-inoj ljestvici jer se sustav rangiranja temelji na Elo modelu, koji u obzir uzima snagu protivnika, a ne samo ishod utakmice.

Svjetsko prvenstvo održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja, a sudjelovat će 48 reprezentacija koje će odigrati 104 utakmice. Momčadi će biti raspoređene u 12 skupina po četiri reprezentacije, a u nokaut-fazu (šesnaestinu finala) plasirat će se 32 najbolje. Domaćini — SAD, Meksiko i Kanada — imat će status nositelja u svojim skupinama.