HRVATSKA – CRNA GORA (OD 20.45): Vatreni traže nastavak sjajnog niza protiv ranjene Crne Gore

Hrvatska nogometna reprezentacija na rasprodanom Maksimiru večeras u 20.45 sati igra protiv Crne Gore utakmicu 4. kola kvalifikacija za SP. Vatreni na stadionu na kojem su odigrali najviše svojih utakmica dočekuju Crnu Goru koju kao izbornik vodi Robert Prosinečki. Hrvatska traži nastavak dobrog rezultatskog niza. Veliki Žuti je odigrao prvu seniorsku utakmica upravo na tom stadionu u Dinamovom dresu. Crna Gora ima 6 bodova nakon četiri utakmice, a nakon dva poraza protiv Češke daleko su od SP-a, a Prosinečkom se opasno trese stolica.
17:12
Prosinečki: Hrvatska nije izgledalo dobro na Farskim otocima
Utakmica na maksimirskom stadionu počinje u 20.45 sati, a Hrvatska želi nastaviti savršeni ritam. Kvalifikacije su otvorene gostujućom pobjedom 7-0 protiv Gibraltara, a potom je uslijedilo domaće slavlje 5-1 protiv Češke i u petak pobjeda 1-0 kod Farskih otoka. Ovako je dvoboj najavio izbornik Crne Gore Robert Prosinečki.
17:08
Dalić: Bit će mučenja i protiv Crne Gore, ova utakmica nosi
Protiv Crne Gore želimo popraviti dojam s prošle utakmice, obećao je izbornik hrvatskih nogometaša Zlatko Dalić uoči novog kvalifikacijskog ogleda za odlazak na SP, u ponedjeljak protiv Crne Gore.
16:55
HNS čestitao je danas rođendan Luki Sučiću
Hrvatski nogometni savez čestitao je danas rođendan Luki Sučiću, hrvatskom veznjaku koji nije pozvan za ovu reprezentativnu akciju jer je otišao na sestrino vjenčanje usred prošlog mini-ciklusa. Sučić je navršio 23 godine. Dalićeva odluka da ne pozove Sučića kontroverzna je i zato je ova objava dobila brojne komentare. Sučić je u lipnju propustio kvalifikacijsku utakmicu Hrvatske za Svjetsko prvenstvo zbog odlaska na svadbu svoje sestre u Uskoplju. Prema informacijama koje su se tada pojavile u medijima, veznjak je od izbornika Zlatka Dalića tražio dopuštenje za odlazak, na što mu je Dalić odgovorio kako mu to ne može zabraniti, ali mu je savjetovao da dobro razmisli o prioritetima.
16:30
Hrvatska dosad u kvalifikacijama za SP
Hrvatska je slavila u sve tri dosadašnje utakmice u ovim kvalifikacijama.
Gibraltar - Hrvatska 0:7
Hrvatska - Češka 5:1
Farski otoci - Hrvatska 0:1
16:30
Tko sudi?
Glavni sudac utakmice je Nijemac Felix Zwayer.
16:27
Hrvatska veliki favorit
Koeficijent uoči dvoboja: Hrvatska - Crna Gora
Pobjeda Hrvatske - 1.20
Remi - 7.20
Pobjeda Crne Gore - 16.00
