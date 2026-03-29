Hrgović najavio: ‘Idemo po pobjedu u Osijeku’

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine odbrojava do uzvratnog susreta s Turskom, koji je na rasporedu 31. ožujka u Osijeku, s početkom u 17:30 sati na Opus Areni.

U prvom ogledu u Trabzonu, Hrvatska je u samo tri minute stigla do izjednačenja protiv Turske. Mladi reprezentativac Šimun Hrgović ističe kako je momčad spremna za uzvrat, posebno nakon uspješnog kvalifikacijskog ciklusa u kojem izabranici Ivice Olića nisu upisali poraz.

“Zabili su nam iz naše greške, ali mislim da smo bili bolji protivnik većinu utakmice i imali smo bolje šanse. Uspjeli smo se posložiti i dobili smo sve ostale utakmice. Kao ekipa napredujemo iz utakmice u utakmicu i imamo prednost domaćeg terena, tako da mislim da ćemo pobijediti”, rekao je Hrgović za stranicu HNS-a.

Naglasio je i kontinuirani napredak momčadi kroz kvalifikacije:

“Napredovali smo iz utakmice u utakmicu, nova ekipa je bila na početku ovog ciklusa. Sve osim pobjede bi za nas bilo loše.”

Za kraj, Hrgović, koji je rodom iz Vukovara, uputio je poziv navijačima i svim Slavoncima da dođu podržati mladu reprezentaciju u Osijeku:

“Doći će moja obitelj, svi moji prijatelji, pozivam i sve ostale navijače da nas dođu podržati”.

Turska vodi s 11 bodova, a Hrvatska ima 10 s utakmicom manje.