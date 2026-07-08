Hoće li Dalić ostati izbornik? Evo kada će se sve znati

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Hrvatska danas očekuje konačni rasplet i odluku o sudbini Zlatka Dalića na klupi Vatrenih.

U gostovanju u emisiji Americana na HRT-u, Zlatko Dalić ostao je tajanstven, no potvrdio je da je stigao dan “D” i da će svoju odluku danas priopćiti predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću.

Dalić o budućnosti na klupi Hrvatske: ‘Moj ugovor je završio, želim ostati, ali neke stvari moram dogovoriti s predsjednikom’ ANKETA / Treba li Zlatko Dalić ostati izbornik Hrvatske?

Gostujući sinoć na televiziji, Dalić je izjavio:

“Moj ugovor je završio s istekom zadnje utakmice. Sutra ću razgarati s predsjednikom. Dogovorit ćemo što i kako dalje. Svjestan sam da svi čekaju odgovor, netko želi da ostanem, a netko da otiđem. Moj posao je zaista najljepše što mogu raditi. U svemu tome je puno kritika i pohvala, ali moj motiv i volja je uvijek prisutna. Nakon razgovora ću biti konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim i neću ostati, ali neke stvari moram sam sa sobom odlučiti.”

Cijela nacija sada čeka hoće li Dalić, koji je s reprezentacijom od listopada 2017. ispisao povijest osvajanjem svjetskog srebra i bronce te srebra u Ligi nacija, nastaviti voditi momčad prema Euru 2028., ili će Vatreni krenuti u novu eru pod vodstvom Slavena Bilića, čiji su dolazak navodno blagoslovili i sami reprezentativci.