HNS odlučio gdje će se igrati domaća utakmica protiv Farskih otoka

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Kvalifikacijska utakmica za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine između Hrvatske i Farskih otoka bit će odigrana 14. studenoga 2025. u Rijeci, objavio je to HNS.

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza odlučio je da će susret Hrvatske i Farskih otoka, u okviru Europskih kvalifikacija za svjetsku smotru u Kanadi, SAD-u i Meksiku, biti odigran na stadionu HNK Rijeka.

Ta je utakmica na rasporedu 14. studenoga, uoči posljednjeg kvalifikacijskog ispita s Crnom Gorom 17. studenoga.

Izabranici Zlatka Dalića pripremaju se za predstojeće rujanske ispite, protiv Farskih otoka u Torshavnu (5. rujna) i Crne Gore u Zagrebu (8. rujna).

