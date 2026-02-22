HNS čeka Dalićevu odluku, a jedna država već tvrdi da je on njihov novi izbornik

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Zlatku Daliću aktualni ugovor istječe krajem ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, a još nije obavijestio javnost o svojoj budućnosti.

HNS ga želi zadržati, no dok se čeka odgovor, više izvora otkriva da u Ujedinjenim Arapskim Emiratima govore da je Dalić novi izbornik njihove reprezentacije.

Kako objašnjava Germanijak, izvori jako dobro upućenih u nogometna zbivanja na Bliskom Istoku, već neko vrijeme tvrde da je Dalić prvi i glavni izbor Emiraćana za novog izbornika, odnosno nasljednika Rumunja Cosmina Olaroiua.