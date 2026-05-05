Henry: Modrić je iz druge galaksije, kao i Ronaldo i Messi! Hrvatsku jako poštujem

Thierry Henry dao je intervju za španjolsku Marcu. Razgovor je bio posvećen nadolazećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku (od 11. lipnja do 19. srpnja).

Nabrajajući favorite turnira, Henry je naglasio da se aktualni prvak Argentina mora poštivati, istaknuo snagu svoje Francuske i pohvalio Španjolsku, koja stalno proizvodi igrače. A onda je spomenuo i Hrvatsku.

“Činilo se da je zlatna generacija Hrvatske otišla, a opet, Hrvatska je stalno tu. S Modrićem i drugima. Jako je poštujem.”

“Ono što je zanimljivo kod Svjetskog prvenstva jest to da se na tom turniru igra, ali se za njega ne priprema. Izbornici nemaju vremena za treninge. Igrači na natjecanje dolaze preopterećeni minutažom i utakmicama te su pod ogromnim pritiskom sa svih strana. Zato bude i toliko razočaranja.”

Komentirao je činjenicu da je ovo zadnji SP za Cristiana Ronalda i Lionela Messija.

“Ne znam što bih više rekao o njima. Oni nisu normalni. Nije to samo stvar toga što su uvijek u samom svjetskom vrhu; njihovih golova, rekorda… Mene fascinira njihova dugovječnost, to je ono zbog čega ih najviše poštujem. A govoriti o dugovječnosti znači govoriti o zdravoj prehrani, ne izlaziti, biti s obitelji, dobro trenirati, raditi više od svih”, rekao je Henry pa dodao:

“Način na koji vode život zaslužuje skidanje kape. I dalje su među najboljima. Oni su iz druge galaksije. Isto kao Luka Modrić. Nevjerojatno je da svima njima kao da je završnica karijere bolja nego početak. Nemaju jedno razdoblje “primea”, oni u njemu žive već godinama.”